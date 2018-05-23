Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию

Цукерберг рассказал о повышении защиты соцсети из-за «российского вмешательства»

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил в Европарламенте на слушаниях по поводу утечки персональных данных пользователей соцсети через компанию Cambridge Analytica. Он снова извинился за утечку и рассказал о мерах, которые компания приняла после «вмешательства» России в выборы американского президента в 2016 году, пишет "Коммерсант".

«Мы не были достаточно готовы к скоординированным действиям по дезинформации, о которых знаем сейчас. С тех пор мы проделали значительную работу, чтобы защитить выборы, и сделали такие атаки трудновыполнимым в Facebook»,— цитирует господина Цукерберга Reuters. Глава компании отметил, что Facebook активнее взаимодействует с правительствами разных стран и технологическими компаниями по этому вопросу.

Марк Цукерберг также сообщил, что Facebook до конца 2018 года наймет десятки тысяч сотрудников в 12 городах Европы. Компания собирается принять на работу 20 тыс. специалистов по безопасности сети. При этом господин Цукерберг предупредил, что повышение безопасности Facebook скажется на доходности компании.

Напомним, в марте вокруг Facebook и Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, разгорелся скандал. Выяснилось, что компания использовала личные данные почти 90 млн пользователей социальной сети для таргетирования политической рекламы. Марк Цукерберг уже давал показания в Сенате США и неоднократно извинялся за утечку информации.