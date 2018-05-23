Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
Цукерберг рассказал о повышении защиты соцсети из-за «российского вмешательства»
Глава Facebook Марк Цукерберг выступил в Европарламенте на слушаниях по поводу утечки персональных данных пользователей соцсети через компанию Cambridge Analytica. Он снова извинился за утечку и рассказал о мерах, которые компания приняла после «вмешательства» России в выборы американского президента в 2016 году, пишет "Коммерсант".
«Мы не были достаточно готовы к скоординированным действиям по дезинформации, о которых знаем сейчас. С тех пор мы проделали значительную работу, чтобы защитить выборы, и сделали такие атаки трудновыполнимым в Facebook»,— цитирует господина Цукерберга Reuters. Глава компании отметил, что Facebook активнее взаимодействует с правительствами разных стран и технологическими компаниями по этому вопросу.
Марк Цукерберг также сообщил, что Facebook до конца 2018 года наймет десятки тысяч сотрудников в 12 городах Европы. Компания собирается принять на работу 20 тыс. специалистов по безопасности сети. При этом господин Цукерберг предупредил, что повышение безопасности Facebook скажется на доходности компании.
Напомним, в марте вокруг Facebook и Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, разгорелся скандал. Выяснилось, что компания использовала личные данные почти 90 млн пользователей социальной сети для таргетирования политической рекламы. Марк Цукерберг уже давал показания в Сенате США и неоднократно извинялся за утечку информации.
Новости тематики
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- WhatsApp станет недоступным для миллионов смартфонов
- Все это время вы гробили телефон, заряжая его неправильно
- Доступ к Интернету признали одним из базовых прав человека
- Создан суперкомпьютер для игры в "Тетрис"
- Американцы получили право заглядывать в любой компьютер в мире
- С 1 января Facebook будет передавать третьим лицам данные пользователей без их согласия
- Абонентам "МегаФона" стал доступен международный 4G-роуминг
- Популярный видеохостинг YouTube станет платным для россиян
Новости раздела
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- На Владивосток обрушатся ливень и штормовой ветер
- Экономика России готовится к новому удару
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- В Хабаровском крае "Агроэнерго" задолжало более 350 работникам свыше 24 млн рублей