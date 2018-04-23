www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.32 р. 100 JPY: 57.01 р.
EUR: 75.65 р. 10 CNY: 97.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Выборы
Распечатать

Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов

23 Апреля 2018, 18:27 | В мире

Так, некогда авторитетных журнал Time не включил российского лидера даже в десятку самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time представил список «100 самых влиятельных людей» за 2018 год, в который вошли спортсмены, бизнесмены, деятели культуры, лидеры стран, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Российского лидера Владимира Путина не оказалось даже в десятке политических лидеров. Напомним, что в предыдущих рейтингах он неизменно занимал лидирующие позиции (см. фото обложки), редко занимая даже второе место.

В списке в категории «Лидеры» представлены президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста (!) — актриса Меган Маркл, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын.

Мало кто сомневается, что делается это целенаправленно, в рамках специально развернутой программы по шельмованию российского лидера и России в целом. Некогда отличающаяся высокими стандартами объективности американская пресса, увы, уже давно превратилась в жалкое подобие «свободной прессы».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: КНДР  time  Путин  трамп  макрон  гарри  президент  китай  журнал  рейтинг  ким чен ын  си цзиньпин  Меган Маркл  Джастин Трюдо 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru