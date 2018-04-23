Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов

Так, некогда авторитетных журнал Time не включил российского лидера даже в десятку самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time представил список «100 самых влиятельных людей» за 2018 год, в который вошли спортсмены, бизнесмены, деятели культуры, лидеры стран, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Российского лидера Владимира Путина не оказалось даже в десятке политических лидеров. Напомним, что в предыдущих рейтингах он неизменно занимал лидирующие позиции (см. фото обложки), редко занимая даже второе место.

В списке в категории «Лидеры» представлены президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста (!) — актриса Меган Маркл, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын.

Мало кто сомневается, что делается это целенаправленно, в рамках специально развернутой программы по шельмованию российского лидера и России в целом. Некогда отличающаяся высокими стандартами объективности американская пресса, увы, уже давно превратилась в жалкое подобие «свободной прессы».