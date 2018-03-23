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Американцы не дали двум Кореям начать диалог

23 Марта 2018, 16:32 | В мире

По настоянию США в Республике Корея возобновляются военные учения, которые так раздражают КНДР

Войска США в Республике Корея провели учения по посадке вертолетов на палубу южнокорейского десантного корабля "Токто", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщило в среду агентство Yonhap News, учения проводились к югу от Корейского полуострова, в них были задействованы универсальный десантный корабль ВМС РК "Токто", а также вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk из состава 2-й авиационной бригады США. Эти небольшие по масштабам привлекаемых сил военные учения были проведены через два дня после окончания зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, на которых присутствовали более 500 спортсменов, чиновников и артистов из КНДР. Их приезд стал возможен благодаря улучшению отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Несмотря на наметившуюся разрядку, пишет ТАСС, вызванную проведением Олимпиады, Сеул и Вашингтон не отказались от ежегодных командно-штабных учений Key Resolve и маневров Ulchi - Freedom Guardian, а лишь перенесли их на время после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Дополнительно обсуждаются сроки проведения масштабных полевых маневров Foal Eagle. В последние годы в них принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические бомбардировщики В-52, дислоцированные на острове Гуам в Тихом океане. Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и принимает контрмеры военного характера, которые в Республике Корея и в США в свою очередь считают провокацией.

Концентрация сил в районе Корейского полуострова ставит своей целью оказание давления на КНДР, которая активно развивает ракетно-ядерную программу, провела ряд испытаний ядерных взрывных устройств и пуски баллистических ракет, которые могут достичь территории США.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: трамп  пхеньян  КНДР  Корея  ракета  оружие  США  Сеул  ким чен ын  ядерная бомба 



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