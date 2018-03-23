Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Американцы не дали двум Кореям начать диалог
По настоянию США в Республике Корея возобновляются военные учения, которые так раздражают КНДР
Войска США в Республике Корея провели учения по посадке вертолетов на палубу южнокорейского десантного корабля "Токто", сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщило в среду агентство Yonhap News, учения проводились к югу от Корейского полуострова, в них были задействованы универсальный десантный корабль ВМС РК "Токто", а также вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk из состава 2-й авиационной бригады США. Эти небольшие по масштабам привлекаемых сил военные учения были проведены через два дня после окончания зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, на которых присутствовали более 500 спортсменов, чиновников и артистов из КНДР. Их приезд стал возможен благодаря улучшению отношений между Сеулом и Пхеньяном.
Несмотря на наметившуюся разрядку, пишет ТАСС, вызванную проведением Олимпиады, Сеул и Вашингтон не отказались от ежегодных командно-штабных учений Key Resolve и маневров Ulchi - Freedom Guardian, а лишь перенесли их на время после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.
Дополнительно обсуждаются сроки проведения масштабных полевых маневров Foal Eagle. В последние годы в них принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические бомбардировщики В-52, дислоцированные на острове Гуам в Тихом океане. Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и принимает контрмеры военного характера, которые в Республике Корея и в США в свою очередь считают провокацией.
Концентрация сил в районе Корейского полуострова ставит своей целью оказание давления на КНДР, которая активно развивает ракетно-ядерную программу, провела ряд испытаний ядерных взрывных устройств и пуски баллистических ракет, которые могут достичь территории США.
Новости тематики
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- В Китае построят парный супернебоскреб высотой 1 километр
- Чтобы выиграть в новой лотерее, нужно угадать погоду
- Китаянки признали Путина идеальным кандидатом в мужья
- Южная и Северная Кореи создадут единый словарь корейского языка
- Под боком у Приморья Китай развернул строительство военного монстра
- Северная Корея потеряла в Японском море боевой корабль
- Эксперты: За фасадом китайского экономического чуда зреет протест
- Вице-премьер правительства Таиланда намерен ужесточить правила въезда иностранцев
- В Таиланде отдыхающих подстерегают ядовитые медузы "португальские кораблики"
Новости раздела
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
- Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионам дадут премию! А куда деваться…
- Российские войска в Сирии используют разработку приморских ученых
- Бизнес-Гороскоп: Девы будут при деньгах
- Бизнес-гороскоп: Ракам придется хорошо поползать в поисках денег
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вновь избранный президент Владимир Путин сразу после победы подписал первый указ
- На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
- Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
- Один из крупнейших ретейлеров электроники страны готовится совершить переворот
- Экс-губернатора Приморья Миклушевского уже начали обвинять. Пока в бездействии
- Помидоры, выращенные в "льготных" ТОРах, приморцам предлагаются по 300-400 рублей за кило
- Дмитрия Медведева может сменить женщина
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- "Конкуренция – это весело"
- Приморье находится в тяжелой ситуации, возглавляя сомнительный рейтинг регионов