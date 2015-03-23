Ученые сумели подключить мозг человека к компьютеру

Научная фантастика совсем скоро перестанет быть таковой хотя бы в отношении того, что разработали ученые из Массачусетского технологического института. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на местные СМИ.

Ученым удалось разработать метод, посредством которого можно соединить мозг человека и компьютер. Сам прибор ничего особенного из себя не представляет — тонкая нить, похожая на леску, которая соединяется с определенным участком на голове человека и позволяет не только воспринимать поступающую от него информацию, но и создает условия для лечения пораженных клеток.

С помощью этого метода можно не только создавать киборгов, но бороться, например, с таким бичом человечества как болезнь Паркинсона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.