Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые сумели подключить мозг человека к компьютеру
Научная фантастика совсем скоро перестанет быть таковой хотя бы в отношении того, что разработали ученые из Массачусетского технологического института. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на местные СМИ.
Ученым удалось разработать метод, посредством которого можно соединить мозг человека и компьютер. Сам прибор ничего особенного из себя не представляет — тонкая нить, похожая на леску, которая соединяется с определенным участком на голове человека и позволяет не только воспринимать поступающую от него информацию, но и создает условия для лечения пораженных клеток.
С помощью этого метода можно не только создавать киборгов, но бороться, например, с таким бичом человечества как болезнь Паркинсона.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
- Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионам дадут премию! А куда деваться…
- Бизнес-Гороскоп: Девы будут при деньгах
- Бизнес-гороскоп: Ракам придется хорошо поползать в поисках денег
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда