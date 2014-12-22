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В Китае за просмотр порно арестованы 30 тыс. человек

22 Декабря 2014, 18:05 | В мире

Власти КНР начали кампанию против порнографии, намереваясь полностью «очистить» Интернет. Свыше 30 тысяч человек арестованы в Китае за просмотр порнографии и азартные игры. Таковы результаты двухмесячного рейда, проведенного властями в провинции Гуандун, передает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на китайские СМИ.

Кроме того, в городе Хойчжоу в конце ноября полиция раскрыла банду, организовавшую азартные игры. Этот бизнес считается нелегальным с 1949 года, в стране разрешена только государственная лотерея. По предварительным оценкам, оборот мошенников составлял порядка 4,82 миллиона долларов.

Только за последний рейд, 15 декабря, были арестованы 3014 человек, еще более 8000 были задержаны по обвинению в просмотре порнографии и игре в рулетку.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: китай  порно  казино  порнография  азартные игры  арест 



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