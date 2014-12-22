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Российский турист сорвался на авто со скалы в Таиланде
22 Декабря 2014, 09:31 | В мире
Россиянин сильно пострадал в Таиланде, когда арендованный им автомобиль упал со скалы в море, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на таиландские СМИ.
Автомобиль, в котором находился россиянин, упал с 200-метрового скалистого утеса в море на острове Пхукет накануне вечером. По данным Bangkok Post, автокатастрофу увидел местный рыбак, сообщивший о происшествии в полицию. Спасатели нашли россиянина лежащим на скалах с сильными травмами, но в сознании.
Как сообщает портал "Новости Пхукета", никаких документов при себе у мужчины не было.
Пострадавшего доставили в больницу, у него диагностирована серьезная черепно-мозговая травма.
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Теги: Пхукет тайланд происшествие спасатели турист
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