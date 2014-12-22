Российский турист сорвался на авто со скалы в Таиланде

Россиянин сильно пострадал в Таиланде, когда арендованный им автомобиль упал со скалы в море, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на таиландские СМИ.

Автомобиль, в котором находился россиянин, упал с 200-метрового скалистого утеса в море на острове Пхукет накануне вечером. По данным Bangkok Post, автокатастрофу увидел местный рыбак, сообщивший о происшествии в полицию. Спасатели нашли россиянина лежащим на скалах с сильными травмами, но в сознании.

Как сообщает портал "Новости Пхукета", никаких документов при себе у мужчины не было.

Пострадавшего доставили в больницу, у него диагностирована серьезная черепно-мозговая травма.

ZRPRESS.RU, Владивосток.