Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сноуден разработал чехол для мобильника с защитой от спецслужб
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден работает над созданием чехла для мобильного телефона, который позволит скрывать местоположение его владельца, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на CNN Money.
Над проектом Сноуден работает вместе с известным американским хакером Эндрю Хуангом, который в настоящее время живет в Сингапуре.
Защищающий от слежки аксессуар будет представлять из себя чехол-аккумулятор, который не будет блокировать сигналы сотовой связи, однако будет прекращать передачу данных при включенном авиарежиме (airplane mode).
Как отмечают авторы разработки, в iOS (8.2 и выше) GPS продолжает работать даже при включенном авиарежиме. К тому же чехол будет предупреждать владельца, когда телефон будет передавать сигналы, которые не должен.
Новости тематики
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
Новости раздела
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр