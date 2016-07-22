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Сноуден разработал чехол для мобильника с защитой от спецслужб

22 Июля 2016, 13:23 | В мире

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден работает над созданием чехла для мобильного телефона, который позволит скрывать местоположение его владельца, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на CNN Money.  

Над проектом Сноуден работает вместе с известным американским хакером Эндрю Хуангом, который в настоящее время живет в Сингапуре.

Защищающий от слежки аксессуар будет представлять из себя чехол-аккумулятор, который не будет блокировать сигналы сотовой связи, однако будет прекращать передачу данных при включенном авиарежиме (airplane mode).

Как отмечают авторы разработки, в iOS (8.2 и выше) GPS продолжает работать даже при включенном авиарежиме. К тому же чехол будет предупреждать владельца, когда телефон будет передавать сигналы, которые не должен.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сноуден 



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