Скорпионам советуют контролировать эмоциями

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая

ОВЕН. Вам необходимо основательно подготовиться к предстоящему отпуску. Определите размеры необходимых затрат и сравните их с уже отложенной суммой. В среду или четверг вероятны денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. Сейчас звезды советуют продумать все расходы, и желательно не ходить в магазины с крупной суммой денег, особенно в первую половину недели. В четверг вероятны новые финансовые поступления. В субботу можно брать потребительский кредит.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете достичь больших успехов в финансовом плане, вероятно повышение заработной платы. Однако вам придется приложить дополнительные усилия и проявить творческий подход. Звезды уверены, что никакие непредвиденные обстоятельства не помешают осуществлению ваших замыслов.

РАК. Финансовые поступления в эти дни незначительные, но стабильные. В первой половине недели не поддавайтесь на авантюрные предложения, поосторожнее с чужими деньгами. В среду оптимальный день для покупок, загляните в магазины одежды и обуви.

ЛЕВ. Неделя весьма благоприятна для заключения сделок. Вероятны деловые поездки и командировки. Стабильность будет основной характеристикой финансовой стороны вашей жизни. Однако не исключены неожиданные траты на детей.

ДЕВА. Вторник - благоприятное время для заключения договоров и сделок в самых разных сферах деятельности. В среду будьте готовы менять свои рабочие планы. Возможно, какой-то проект придется завершать в авральном режиме. Особого недостатка в деньгах ощущаться, скорее всего, не будет, но на крупные покупки средств может не хватить.

ВЕСЫ. В среду будут удачными покупки и приобретения, этот момент положительно повлияет на ваше настроение. В пятницу не пренебрегайте дружеским советом, возможно, знакомые помогут вам найти престижную работу. В воскресенье не носите при себе крупных сумм денег.

СКОРПИОН. В понедельник и вторник ваша деловая активность принесет отличные результаты, но это потребует от вас сдержанности и контроля над эмоциями. В среду на вашу банковскую парту ожидаются крупные поступления. В пятницу вас могут ожидать необычные предложения партнерства. Суббота удачна для покупок и приобретений.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе финансовые вопросы желательно решать самостоятельно, а не обсуждать их с посторонними. Во вторник и среду есть опасность обмана и денежных потерь. В субботу лучше избавиться от старых долгов, чтобы избежать недоразумений и неприятностей.

КОЗЕРОГ. Будьте внимательны в финансовых и материальных вопросах. На работе могут появиться новые цели и задачи. В субботу будут удачными как мелкие покупки, так и крупные приобретения.

ВОДОЛЕЙ. Нынче будет особенно важна аккуратность в бумажных делах. Серьезных финансовых затруднений в течение недели не предвидится. Однако лучше проверить выписку с банковской карты, чтобы избежать незапланированных списаний и расходов. В пятницу будут удачны сделки, связанные с недвижимостью.

РЫБЫ. Незначительные денежные поступления можно получить в понедельник или вторник, а потом вас ожидает полный финансовый штиль. Хорошая неделя для подготовки фундамента для будущих дел и проектов. Если у вас есть вопросы к начальству, можете задать их в четверг.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.