Хакеры украли пароли пользователей Интернет-аукциона eBay

Компания eBay, владеющая одноименным Интернет-аукционом, рекомендует пользователям своего сервиса сменить пароли от учетных записей. В своем послании eBay сообщает, что подверглась хакерской атаке.



Компания информирует пользователей о кибератаке, которая была направлена на базу паролей и личные данные, но не затронула платёжную информацию.

Хакеры украли базу зашифрованных паролей. При этом персональные данные: имена пользователей, адреса их электронной почты, домашние адреса, телефонные номера, даты рождения затронуты не были. У пользователей есть возможность изменить пароль в своём аккаунте прежде, чем хакеры успеют расшифровать базу.



Компания привлекла своих экспертов и представителей правоохранительных органов, чтобы начать расследование. После того, как был опубликован пресс-релиз об атаке, стоимость акций eBay упала на 2%.

Кстати, многие примоцы являются заядлыми Интернет-шоперами, так что им стоит поторопиться и сменить пароль на портале eBay.



ZRPRESS.RU, Владивосток.