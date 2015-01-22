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Абрамович купил в Нью-Йорке квартал
Российский миллиардер Роман Абрамович покупает часть одного из городских кварталов, чтобы построить один из крупнейших особняков в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Post.
Издание отмечает, что Абрамович очень любит Нью-Йорк и мечтает жить там со своей подругой Дарьей Жуковой и двумя детьми.
По данным газеты, прошлогодние планы российского миллиардера по покупке дома в стиле эпохи Возрождения с видом на Центральный парк на Пятом авеню были сорваны, когда владелица отказалась от предложения продать его за 75 миллионов долларов.
Вместо этого Абрамовичу купил два дома в районе Верхний Ист-Сайд, пишет газета. Этот район Манхэттена известен тем, что там в разное время проживали известные люди и семьи, в том числе, Рокфеллеры и Кеннеди.
В октябре прошлого года российский миллиардер тайно приобрел у девелопера Ларри Глака таунхаус на 75-й улице за 29,7 миллиона долларов. Два месяца спустя олигарх купил другой таунхаус, расположенный через дом, за 18,3 миллиона долларов.
Как рассказал один из источников издания, однажды к владельцам дома, который находится как раз между двумя вышеназванными зданиями, Майку и Лори Файфам, постучались в дверь и от имени неизвестного русского предложили продать его за 20 миллионов долларов.
Состояние Абрамовича журнал Forbes оценивает в 9,3 миллиарда долларов.
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Комментарии
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Смешно22:04, 23.01.2015#
Не его надо грохать. Он просто счастливчик- держатель Ельцинского общака. Ну, повезло. Кого надо уже не грохнешь, которые сами подохли и лежат в храме, а те, кто "на законных основаниях" за считанные дни ограбили и перепродали за бугор всю страну не унывают - если начнут отбирать - во-первых, на сто жизней карманы набиты, во-вторых - нет уже в России ничего ценного, принадлежащего населению. А начнёте бунтовать - в Россию придут армии на защиту собственности "иностранных" инвесторов, типа Невзлина да Лебедева. Ещё двух с большой дороги вместе с Ходорковским. Но ещё никто не знает, что за иски вылезут, попади в тюрьму любой "друг" президента.
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РїСѓС‚РёРЅРѕРјРёРєСѓСЃ-Рј22:32, 23.01.2015#
роман красавчик. свалил из жопы и живет просто припиваючию, показывая как у нас живут алигархи) хапнул и на срыв и мир весь улыбается) американские алигархи че то не бегут в россию жить или вообще за рубеж! да плевать!Роман молодец! правда молодец)
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