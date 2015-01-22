Абрамович купил в Нью-Йорке квартал

Российский миллиардер Роман Абрамович покупает часть одного из городских кварталов, чтобы построить один из крупнейших особняков в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Post.

Издание отмечает, что Абрамович очень любит Нью-Йорк и мечтает жить там со своей подругой Дарьей Жуковой и двумя детьми.

По данным газеты, прошлогодние планы российского миллиардера по покупке дома в стиле эпохи Возрождения с видом на Центральный парк на Пятом авеню были сорваны, когда владелица отказалась от предложения продать его за 75 миллионов долларов.

Вместо этого Абрамовичу купил два дома в районе Верхний Ист-Сайд, пишет газета. Этот район Манхэттена известен тем, что там в разное время проживали известные люди и семьи, в том числе, Рокфеллеры и Кеннеди.

В октябре прошлого года российский миллиардер тайно приобрел у девелопера Ларри Глака таунхаус на 75-й улице за 29,7 миллиона долларов. Два месяца спустя олигарх купил другой таунхаус, расположенный через дом, за 18,3 миллиона долларов.

Как рассказал один из источников издания, однажды к владельцам дома, который находится как раз между двумя вышеназванными зданиями, Майку и Лори Файфам, постучались в дверь и от имени неизвестного русского предложили продать его за 20 миллионов долларов.

Состояние Абрамовича журнал Forbes оценивает в 9,3 миллиарда долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.