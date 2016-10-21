Facebook и WhatsApp признали самыми безопасными мессенджерами в мире

Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг мессенджеров с точки зрения защиты информации их пользователей от несанкционированного доступа.

В него попали 11 компаний с 16 мессенджерами, которые пользуются наибольшей популярность в разных частях мира. Организация старалась включать в рейтинг сервисы из разных стран, поскольку предпочтения пользователей могут отличаться в зависимости от региона, указывается в пояснении к рейтингу (есть в распоряжении РБК). Например, наиболее популярный в мире мессенджер WhatsApp в Китае имеет небольшую аудиторию, проигрывая WeChat от телеком-оператора Tencent.

Что такое Amnesty International?

Движение Amnesty International основано в 1961 году и выступает в защиту и соблюдение общепризнанных прав человека. Организация действует более чем в 150 странах и объединяет свыше 3 млн сторонников. В 1977 году Amnesty получила Нобелевскую премию мира за «вклад в обеспечение торжества свободы, правосудия и мира во всем мире».

Возглавили рейтинг Amnesty — Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook), которые получили 73 балла из 100 возможных. В первую очередь Amnesty смотрела на наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз. У шести мессенджеров из 16, участвовавших в рейтинге, по умолчанию включено «end-to-end» шифрование («ключ» от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя). Это WhatsApp, iMessage и FaceTime от Apple, Duo от Google, мессенджеры Line и Viber. Ключи для расшифровки такой переписки хранятся исключительно у собеседников.

Вторую и третью строчки рейтинга Amnesty поделили iMessage, Facetime и Telegram, разработанный сооснователем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. Но, как заявлял сам Дуров Financial Times, «со дня, как мы запустили Telegram, мы не раскрыли ни одного байта пользовательских данных третьим лицам, включая государственных чиновников».

Последнее место в рейтинге заняли китайские QQ и WeChat. Сервисы не предупреждают пользователей о возможных угрозах и не выражают приверженности свободе выражения мнения, кроме того у них отсутствует end-to-end шифрование. Кроме того, эти мессенджеры не заявляют об отказе от так называемых «бэкдоров»-ключей для повторного несанкционированного доступа к зашифрованным данным (универсальный ключ, который позволяет расшифровать переписку в мессенджере).

Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Blackberry Messenger (end-to-end шифрование только за отдельную плату), Hangouts от Google, Skype от Mircosoft и Snapchat, которые не имеют шифрования.

Отдельные баллы присуждались за информирование о запросах органов власти на раскрытие данных пользователей. Высший балл по этому критерию получили Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, Skype, южнокорейский Kakao Talk, мессенджеры Google. Аутсайдерами по критерию, как и в целом по рейтингу, оказались китайские QQ и WeChat, которыми в совокупности пользуется 1,55 млрд абонентов.

В пяти случаях Amnesty обнаружила несоответствие между публичной политикой и практикой работы мессенджеров. В частности, Mircosoft заявляет об обязательстве соблюдать права человека, но не применяет end-to-end шифрование в Skype.

Как Amnesty считала очки

В рамках рейтинга Amnesty International давала по три балла за соответствие критериям:

- Признает ли компания в своей политике и процедурах интернет-угрозы для свободы выражения мнения и права на неприкосновенность частной жизни, как риски для своих пользователей?

- Применяет ли компания по умолчанию end-to-end шифрование?

- Заботится ли компания о том, чтобы пользователи осознавали угрозы их личной жизни и свободе выражения мнений, каким образом компания реагирует на это посредством использования шифрования?

- Раскрывает ли компания информацию о правительственных запросах данных пользователей и как реагирует на них?

- Публикует ли компания технические характеристики своей системы шифрования?

- Таким образом, компания могла максимально получить 15 очков. Для удобства восприятия, Amnesty преобразовала данные, исходя из максимального значения в 100 баллов.