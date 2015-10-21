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31 октября Земле предсказывают очередной Армагеддон
Астероид, который 31 октября приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние, не представляет опасности для планеты, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Об этом заявил заведующий отдела физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, приближение небесного тела на расстояние 499 тыс. км от Земли можно считать рядовым случаем. Во вторник стало известно, что специалисты NASA обнаружили небесное тело, которое 31 октября пройдет на рекордно близком расстоянии к Земле, — 499 тыс. км от нашей планеты.
— В целом этот полет этого астероида можно назвать рядовым случаем. Если говорить о небольших астероидах (в пределах 1 км в диаметре), то они пролетают на близком расстоянии к Земле по несколько раз в день и не представляют никакой опасности, — говорит ученый.
Астероид получил название 2015 TB145, его диаметр — от 280 до 620 м. При этом, как отмечается в сообщении агентства, скорость небесного тела составляет 35 км/с, что является нехарактерно высоким показателем.
— Преимущественно обнаружением и открытием астероидов занимаются американские ученые станции NASA. Раньше перед ними стояла задача находить потенциально опасные небесные тела диаметром более 1 км. А вот поисками астероидов меньшего размера ученые только начали заниматься. По этой причине астероид, который вскоре пролетит рядом с Землей, был обнаружен так поздно, — пояснил Вибе.
Ученый отметил, что в целом потенциально опасными считаются все тела, которые пролетают на расстоянии 8 млн км до Земли.
По ожиданиям специалистов NASA, следующий астероид подобного размера — 1999 AN10 — пройдет рядом с Землей в 2027 году.
Отметим, что метеорит «Челябинск», который вошел в атмосферу 15 февраля 2013 года, был диаметром 17 м и массой порядка 10 тыс. т. При этом скорость метеорита составляла 18 км/с.
Как ранее сообщали «Известия», в октябре 2014 года российские ученые открыли третий опасный астероид, который движется по орбите, предполагающей столкновение с Землей. Столкновение потенциально опасного астероида 2014 UR116 с Землей может привести к сильному цунами или уничтожению всей Европы.
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Ну и где в этой статье сказано про армагеддон? "В целом этот полет этого астероида можно назвать рядовым случаем. Если говорить о небольших астероидах (в пределах 1 км в диаметре), то они пролетают на близком расстоянии к Земле по несколько раз в день и не представляют никакой опасности, " — говорит ученый. Из этого получается, что это обычное дело. Зачем тогда такие громкие заголовки? Просто людей попугать?