www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Китай начал атаку на пользователей iPhone

21 Октября 2014, 13:00 | В мире

Китайские власти организовали масштабную атаку на персональные данные пользователей продукции Apple. Предполагается, что Китай создал поддельный сайт iCloud, на который направляются все запросы пользователей.

Все запросы на iCloud, которые делаются с территории Китая, автоматически переводятся на "сайт-зеркало", таким образом, пользователи сами не зная того, раскрывают свою личную информацию, сообщает The Verge. Как отмечается, владельцам фальшивого "облака" видны не только файлы, которые пользователь хочет перенести на сайт в настоящее время, но и все содержимое хранилища.

Некоммерческая организация Great Fire утверждает, что создать подобный сайт невозможно без содействия властей страны, так как запросы перенаправляются на уровне "великого файервола" (система фильтрации содержимого интернета в КНР). Атака на персональные данные направлена исключительно на жителей Китая. Об этом говорит и тот факт, что браузеры Google Chrome и Firefox видят, что сайт ненастоящий и предупреждают об этом пользователя. При этом самый популярный браузер в Китае Qihoo такого сигнала не подает. Как отмечает Great Fire, эта первая атака Китайских властей на Apple.

Как ранее писали Дни.Ру, последние разработки превратили смартфоны iPhone в настоящие "шпионофоны". Основанием для этого стали оценки одного из ведущих экспертов Великобритании в сфере компьютерных технологий, профессора Ноэля Шарки и активистов, борющихся за неприкосновенность частной жизни. По мнению Шарки, нынешние возможности устройств отслеживать поведение людей стали "пугающими".

Речь идет об интегрированных в последние версии операционной системы мобильных аппаратов Apple – iOS7, iOS8 – механизмах, фиксирующих любые перемещения владельцев управляемой данным программным обеспечением электроники. Записываются, в том числе, время прибытия и убытия, частота посещений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: iphone 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru