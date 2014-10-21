Китай начал атаку на пользователей iPhone

Китайские власти организовали масштабную атаку на персональные данные пользователей продукции Apple. Предполагается, что Китай создал поддельный сайт iCloud, на который направляются все запросы пользователей.

Все запросы на iCloud, которые делаются с территории Китая, автоматически переводятся на "сайт-зеркало", таким образом, пользователи сами не зная того, раскрывают свою личную информацию, сообщает The Verge. Как отмечается, владельцам фальшивого "облака" видны не только файлы, которые пользователь хочет перенести на сайт в настоящее время, но и все содержимое хранилища.

Некоммерческая организация Great Fire утверждает, что создать подобный сайт невозможно без содействия властей страны, так как запросы перенаправляются на уровне "великого файервола" (система фильтрации содержимого интернета в КНР). Атака на персональные данные направлена исключительно на жителей Китая. Об этом говорит и тот факт, что браузеры Google Chrome и Firefox видят, что сайт ненастоящий и предупреждают об этом пользователя. При этом самый популярный браузер в Китае Qihoo такого сигнала не подает. Как отмечает Great Fire, эта первая атака Китайских властей на Apple.

Как ранее писали Дни.Ру, последние разработки превратили смартфоны iPhone в настоящие "шпионофоны". Основанием для этого стали оценки одного из ведущих экспертов Великобритании в сфере компьютерных технологий, профессора Ноэля Шарки и активистов, борющихся за неприкосновенность частной жизни. По мнению Шарки, нынешние возможности устройств отслеживать поведение людей стали "пугающими".

Речь идет об интегрированных в последние версии операционной системы мобильных аппаратов Apple – iOS7, iOS8 – механизмах, фиксирующих любые перемещения владельцев управляемой данным программным обеспечением электроники. Записываются, в том числе, время прибытия и убытия, частота посещений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.