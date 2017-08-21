Бизнес-гороскоп: охота на деньги у Скорпионов будет удачной

Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

ОВЕН. В понедельник или вторник возможны денежные поступления, но вас может слегка озадачить размер полученной суммы. Постарайтесь прояснить все вопросы. Покупки, совершенные в четверг, должны быть практичными, поэтому попытки приобрести "что-нибудь красивое, но не очень нужное" лучше отложить.

ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник желательно повременить с решительными действиями в сфере финансов. Возможно, в середине недели неожиданным образом разрешатся рабочие вопросы. Начальству понадобится ваша помощь. В пятницу вероятны новые денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно. Ваши новые идеи окажутся востребованы. Вам предложат новую интересную работу, которую можно будет совмещать с основной. В первой половине недели вероятны крупные финансовые поступления. Порадуйте себя приятными покупками в выходные.

РАК. Денежные поступления предвидятся только в четверг, поэтому бюджет желательно рассчитать с соответствии с вашими возможностями. Постарайтесь вести себя экономно и не демонстрировать щедрость там, где в этом нет никакой необходимости. В пятницу могут поступить интересные деловые предложения.

ЛЕВ. На этой неделе у вас появится возможность обернуть себе на пользу любое стечение обстоятельств, если вы только не будете куда-то постоянно спешить. Не переоценивайте значение денег во вторник, но и сорить ими не следует. В четверг будьте внимательны, перепроверяйте важные документы при заполнении.

ДЕВА. Достаточно насыщенное время, которое может оказаться в равной степени заполнено деловыми встречами, бумажными делами и поиском новых партнеров. Стабильности вашего финансового положения ничего не угрожает, если вы не проявите излишнее легкомыслие. В пятницу или субботу выделите достаточно времени для совершения покупок, этот процесс доставит вам удовольствие.

ВЕСЫ. В погоне за легкими деньгами вы можете потратить больше сил и времени, чем предполагали. В четверг возможны незапланированные денежные затраты. В воскресенье, напротив, не исключены новые денежные поступления и подарки от близких людей.

СКОРПИОН. Вероятен успех в поиске дополнительных источников дохода. Вторник и среда удачны в финансовой сфере, в эти дни возможны денежные поступления. В конце недели есть шанс удачно решить неоднозначные деловые вопросы. Победа будет на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ. Финансовые проблемы могут в эти дни решиться практически сами собой. В понедельник не стоит брать кредит. В среду или четверг вероятны долгожданные денежные поступления. В воскресенье желательно не впутываться в авантюрные истории и не рисковать.

КОЗЕРОГ. В понедельник вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им. Среда - благоприятный день для совершения покупок, в том числе дорогих. В четверг и пятницу вероятны обман и денежные потери, будьте бдительны.

ВОДОЛЕЙ. Вероятно улучшение финансового положения. Однако новый источник дохода хоть и принесет долгожданную прибыль, но изрядно потреплет ваши нервы. В четверг будьте особенно внимательны, если вам предстоит делать отчет или готовить доклад.

РЫБЫ. Возникновение материальных трудностей грозит вас расстроить и выбить из колеи, однако не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. В пятницу вероятны незначительные денежные поступления, а воскресенье - благоприятный день для реализации смелых финансовых замыслов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.