Школьница пыталась отравить мать за отнятый iPhone

Полиция американского штата Колорадо задержала 12-летнюю девочку по подозрению в попытке убийства матери.

Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на Colorado Springs Gazette, девочка пыталась отравить женщину из-за того, что та отняла ее iPhone.

Причем в течение последнего месяца дочь дважды покушалась на жизнь матери. 2 марта она подлила отбеливатель во фруктовый коктейль, который женщина пила на завтрак. Та почувствовала странный запах, но решила, что дочь просто недостаточно хорошо сполоснула стакан после мытья.

В результате женщине пришлось обратиться к врачам, но она быстро вернулась домой.

Всего через несколько дней дочь подлила отбеливатель в бутылку с питьевой водой, которую мать держала в спальне. Вновь почувствовав химический запах, женщина напрямую спросила дочь и, после того как та призналась, обратилась в полицию.

В настоящее время девочка находится в отделе полиции по делам несовершеннолетних, пока ей не были предъявлены официальные обвинения.