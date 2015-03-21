Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Школьница пыталась отравить мать за отнятый iPhone
21 Марта 2015, 20:03 | В мире
Полиция американского штата Колорадо задержала 12-летнюю девочку по подозрению в попытке убийства матери.
Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на Colorado Springs Gazette, девочка пыталась отравить женщину из-за того, что та отняла ее iPhone.
Причем в течение последнего месяца дочь дважды покушалась на жизнь матери. 2 марта она подлила отбеливатель во фруктовый коктейль, который женщина пила на завтрак. Та почувствовала странный запах, но решила, что дочь просто недостаточно хорошо сполоснула стакан после мытья.
В результате женщине пришлось обратиться к врачам, но она быстро вернулась домой.
Всего через несколько дней дочь подлила отбеливатель в бутылку с питьевой водой, которую мать держала в спальне. Вновь почувствовав химический запах, женщина напрямую спросила дочь и, после того как та призналась, обратилась в полицию.
В настоящее время девочка находится в отделе полиции по делам несовершеннолетних, пока ей не были предъявлены официальные обвинения.
Автор:
Новости тематики
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
Новости раздела
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
Loading...