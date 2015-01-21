Солнечная система может включать еще две неизвестные ранее планеты

Европейские астрономы пришли к выводу, что Солнечная система может включать, как минимум, две новые неизвестные ранее планеты, размеры которых сопоставимы с Землей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Ученые, наблюдая за астероидами, расположенными за орбитами Нептуна и Плутона, установили отклонения их траекторий от стандартных маршрутов. «Мы считаем, что наиболее правдоподобное объяснение этого феномена заключается в том, что за Нептуном и Плутоном расположены другие неизвестные нам планеты», - пояснил профессор Карлос де ла Фуенте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

«Невозможно с точностью назвать их количество, учитывая, что мы обладаем ограниченным объемом данных, но наши расчеты свидетельствуют о том, что есть как минимум две такие планеты на дальних рубежах нашей Солнечной системы, а возможно, их даже больше», - отметил также ученый, передает ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.