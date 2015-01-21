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Солнечная система может включать еще две неизвестные ранее планеты

21 Января 2015, 17:36 | В мире

Европейские астрономы пришли к выводу, что Солнечная система  может включать, как минимум, две новые неизвестные ранее планеты, размеры которых сопоставимы с Землей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Ученые, наблюдая за астероидами, расположенными за орбитами  Нептуна и Плутона, установили отклонения их траекторий от стандартных маршрутов. «Мы считаем, что наиболее правдоподобное объяснение этого феномена заключается в том, что за Нептуном и Плутоном расположены другие неизвестные нам планеты», - пояснил профессор Карлос де ла Фуенте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

«Невозможно с точностью назвать их количество, учитывая, что мы обладаем ограниченным объемом данных, но наши расчеты свидетельствуют о том, что есть как минимум две такие планеты на дальних рубежах нашей Солнечной системы, а возможно, их даже больше», - отметил также ученый, передает ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: наука  космос  солнечная система  земля 






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Комментарии

  • Zade17:53, 21.01.2015#

    Нужно успеть на них провести референдум о вступлении в РФ.

  • Псевдоним18:36, 21.01.2015#

    Да ты прав! А то американцы разместят там свой флот и все. . . Пиши-пропало

  • игорь18:39, 21.01.2015#

  • Старший Товарищ18:50, 21.01.2015#

    Об этом ещё 175 лет назад писала наша соотечественница Елена Петровна Блаватская в фундаментальном труде "Тайная Доктрина". Кстати, Альберт Эйнштейн держал этот труд, как свою настольную книгу, и часто обращался к ней.

  • E068018:58, 21.01.2015#

    Видимо-невидимо в Гейропе только что прочли книгу Е. П. Блаватской. Некогда было ранее, воевали, делили, объединяли необъединимое.

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