Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионам дадут премию! А куда деваться…

Гороскоп на неделю с 21 по 26 ноября

ОВЕН. Время располагает к отдыху и денежным затратам. Используйте свои финансовые ресурсы максимально выгодно, в эти дни лучше потратить час-другой на поиски более удачного варианта, чем заплатить больше в надежде сэкономить время. Не забудьте о любимых и близких людях. Все складывается весьма благоприятно для вас.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вполне вероятно поступление значительной суммы денег. У вас появиться шанс получить премию или прибавку к зарплате. У бизнесменов будет возможность заключить выгодную сделку. В пятницу лучше не носить с собой крупных сумм, есть риск попасться на удочку к мошенникам.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно. Большая вероятность получения прибыли в первой половине недели. Позвольте себе приобрести то, о чем вы давно мечтали. Звезды советуют покупать билеты в театр, на самолет или на поезд по интернету.

РАК. Финансовое положение обещает быть вполне приличным. Вы можете получить даже больше, чем ожидаете, если не станете торопить события. Будет возможность потратить деньги и на себя, и на подарки близким, и даже еще кое-что останется. В среду или четверг вероятны солидные денежные поступления.

ЛЕВ. В понедельник деловая встреча может открыть для вас новые перспективы. Во вторник и среду придется работать больше, чем обычно, готовить большой отчет или важный доклад. В субботу вас могут подвести партнеры.

ДЕВА. Понедельник - время замыслов. Во вторник благоприятны командировки и поездки. В четверг вероятны новые денежные поступления. В пятницу лучше не ходить по магазинам, в субботу то же самое вы сможете купить дешевле в другом торговом центре.

ВЕСЫ. Финансовый вопрос в эти дни будет очень важен. Ему придется посвятить много времени и сил, и, если вы будете внимательны и терпеливы, добьетесь почти всего, чего хотели. В среду у вас будет возможность значительно улучшить ваше материальное положение, важно только не ленится.

СКОРПИОН. Ваши усилия оценят, можете рассчитывать на премию. В четверг постарайтесь завершить все сложные дела, это позволит в пятницу уйти с работы пораньше. Заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки. В выходные появиться возможность обновить свой гардероб. Постарайтесь ее использовать.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе благоприятно заключать кратковременные сделки, они будут весьма удачны. Во вторник сконцентрируйте свое внимание на исправлении собственных ошибок. Не берите все финансовые проблемы на себя, разделите их в равной доле с партнерами. В четверг возможны новые финансовые поступления.

КОЗЕРОГ. Во второй половине недели возможны крупные денежные поступления. Не бойтесь неожиданных перемен на работе, они окажутся к лучшему. Не забудьте о своих интересах при заключении договоров. Если вы задумали что-нибудь приобрести, то отправляйтесь за покупками в воскресенье.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, вам предстоит поездка за рубеж. Весьма вероятно получение подарков. Ваш финансовый успех будет зависеть от надежности деловых партнеров. Сейчас не время покупать машину или дорогую бытовую технику. Не стоит пока и брать кредит.

РЫБЫ. В финансовом плане неделя обещает быть стабильной. Возможны незначительные поступления, которые, увы, быстро исчезнут. Разумеется, на самые необходимые покупки. Вторник - удачный день для подписания деловых бумаг. В пятницу может поступить интересное предложение о новой работе, но нужно всё как следует взвесить и продумать.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.