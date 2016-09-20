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Треть людей на планете безумно завистливы

20 Сентября 2016, 12:32 | В мире

Примерно 30% людей в своих действиях руководствуются завистью, соглашаясь упустить выгоду, если это уменьшит выигрыш других людей. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на исследования ученых из Испании и Италии.

541 добровольцу разного возраста, уровня образования и социального статуса, к которым авторы обращались во время выставки в Барселоне, было предложено поучаствовать в игре, во время которой они могли объединиться, что повысило бы их выигрыш, а могли играть в одиночку, получая меньшее вознаграждение. Учёные выяснили, что 30% испытуемых отказываются от возможности большого выигрыша, если это уменьшает шансы других людей на победу. По словам психологов, их поведение «определяется завистью, стремлением к повышению статуса и недоверием. Они стараются сделать так, чтобы их противник не получил большее вознаграждение, чем они сами, даже если это уменьшает их собственный выигрыш».

Это опровергает распространённый тезис, что человек действует рационально.

Эксперимент, как считают специалисты, показал, что 90% людей можно разделить на 4 типа: оптимисты, пессимисты, завистливые и доверчивые. «Тип «завистливые» наиболее распространен - это примерно треть всех людей. Все остальные группы охватывают примерно по 20% населения», - отметили авторы исследования. Ещё 10% не попадают ни в одну категорию - это люди, поступающие по-разному в зависимости от ситуации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: зависть  общество  люди 



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