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В Северную Корею будем ездить без виз
Северная Корея предложила России постепенно перейти на безвизовый режим, сообщил министр по вопросам Дальнего Востока Александр Галушка на саммите России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Rambler.
По словам Галушки, такое предложение было сделано на переговорах с главой МИД КНДР Ли Су Еном. Идею зафиксировали в протоколе межправительственной комиссии как перспективную, отметил российский министр.
Вместе с тем он добавил, что проводимые Северной Кореей ядерные испытания мешают торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.
В настоящее время для поездки в КНДР россиянам необходимо получить визу в посольстве республики в Москве, также документы можно оформить в Находке или Хабаровске. Стоимость оформления — 50 долларов, сроки рассмотрения заявки — до одного месяца.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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