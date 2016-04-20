Чтобы выиграть в новой лотерее, нужно угадать погоду

В Австралии запустили лотерею, для выигрыша в которую необходимо угадать погоду в нескольких городах страны, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Для участия в лотерее Weather Lottery («Погодная лотерея») необходимо купить подписку на месяц за 25 австралийских долларов. Она включает в себя возможность выбрать любой день месяца и загадать для него 7 чисел. Числа — это десятичные доли температуры, измеренной в семи австралийских городах в полдень. Например, если в Мельбурне 32,5 градуса, то нужно отметить число 5.

Одна все не так просто. Помимо температуры нужно угадать и последовательность чисел! Выигрывает тот, кто угадает все 7 чисел. Победитель получит 1 000 000 австралийских долларов (по курсу ЦБ РФ на 20 апреля - чуть больше 51 млн рублей).

Кстати, лотерея эта частично благотворительная: пятая часть стоимости каждой подписки (5 долларов) направляется в различные благотворительные фонды.