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В Таиланде отдыхающих подстерегают ядовитые медузы "португальские кораблики"
У берегов курортного острова в Таиланде появились ядовитые медузы, предупреждает местный департамент морских и береговых ресурсов. Российским туристам советуют быть осторожнее во время отдыха на тайском курорте Пхукет, пишет РБК.
На 12 пляжах, самых популярных у иностранных отдыхающих, размещены пункты первой помощи, куда купальщики могут обратиться, если их ужалит медуза. Как пишет Bangkok Post, это пляжи Патонг, Карон, Най-Янг, Най-Тон, Сурин, Камала, Ката, Бинг-Тао, Най-Харн. Там же размещены плакаты, на которых изображена схема оказания первой помощи при ожоге от соприкосновения с медузой.
Интересно, что в морских водах у острова Пхукет биологи нашли несколько видов опасных созданий, в том числе печально знаменитые «португальские кораблики». Столкновение с «корабликом» может вызвать у человека настолько острую аллергическую реакцию, что она в ряде случаев приводит к смерти.
При этом популярный у туристов способ справиться с ядом медузы с помощью уксуса не работает ни при встрече с «португальским корабликом», ни при атаке ируканджи или кубомедузы. Отдыхающим настоятельно рекомендуют обращаться к врачу сразу после ожога, поскольку попытки подождать и попробовать разные дедовские методы может вызвать серьезные осложнения.
В мае 2012 года «португальские кораблики» уже мешали отдыху туристов на Пхукете. Тогда спасатели обнаружили около 50 ядовитых тварей на популярном пляже Най-Харн. Местные власти закрыли пляж для туристов и предупредили отдыхающих, что опасные медузы могут появиться и в других местах купания на курорте, пишет РИА "Новый Регион".
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