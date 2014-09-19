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Приморские миллионеры смогут вступить в элитную социальную сеть
На просторах интернета появилась новая социальная сеть - "Facebook для богатых" или, как правильно она называется, Netropolitan. Специальный сервис преподносит себя как "интернет-клуб для людей, у которых больше свободных денег, чем времени". Об этом сообщает CNN.
Для того, чтобы зарегистрироваться "в социальной сети для избранных" необходимо заплатить 9000 долларов в качестве членского взноса. А чтобы оставаться частью сообщества и впредь, ежегодно придется вносить по 3000 долларов. Основатель Netropolitan Джеймс Тоучи-Петерс считает: "Я уверен на 100 процентов, что подобная социальная сеть необходима и будет востребована". Он говорит, что всегда существует потребность у людей общаться "со своей средой" и разговаривать "о своем".
Разработчики социальной сети полагают, что довольно высокий вступительный взнос позволит Netropolitan остаться по-настоящему эксклюзивной и частной площадкой. Кроме того, стать членом клуба можно только с 21 года, а при регистрации обязательно нужно указывать свое настоящее имя и фамилию.
В социальной сети для людей со "свободными деньгами" не будет рекламы. Сам сайт не будет индексироваться поисковыми системами. А модераторы круглосуточно будут готовы решить любые возникшие проблемы или пресечь неподобающее поведение пользователей: например, если кто-то будет активно публиковать спам или рекламу в своих личных интересах.
Основатели соц.сети говорят: "Мы рассматриваем Netropolitan, как любой другой закрытый клуб. Любой частный клуб имеет свои членские взносы и правила. Так вот Netropolitan и есть такой обычный клуб, только онлайн, цель которого объединить людей определённого круга по всему миру".
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