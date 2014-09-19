www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморские миллионеры смогут вступить в элитную социальную сеть

19 Сентября 2014, 17:05 | В мире

На просторах интернета появилась новая социальная сеть - "Facebook для богатых" или, как правильно она называется, Netropolitan. Специальный сервис преподносит себя как "интернет-клуб для людей, у которых больше свободных денег, чем времени". Об этом сообщает CNN.

Для того, чтобы зарегистрироваться "в социальной сети для избранных" необходимо заплатить 9000 долларов в качестве членского взноса. А чтобы оставаться частью сообщества и впредь, ежегодно придется вносить по 3000 долларов. Основатель Netropolitan Джеймс Тоучи-Петерс считает: "Я уверен на 100 процентов, что подобная социальная сеть необходима и будет востребована". Он говорит, что всегда существует потребность у людей общаться "со своей средой" и разговаривать "о своем".

Разработчики социальной сети полагают, что довольно высокий вступительный взнос позволит Netropolitan остаться по-настоящему эксклюзивной и частной площадкой. Кроме того, стать членом клуба можно только с 21 года, а при регистрации обязательно нужно указывать свое настоящее имя и фамилию.

В социальной сети для людей со "свободными деньгами" не будет рекламы. Сам сайт не будет индексироваться поисковыми системами. А модераторы круглосуточно будут готовы решить любые возникшие проблемы или пресечь неподобающее поведение пользователей: например, если кто-то будет активно публиковать спам или рекламу в своих личных интересах.

Основатели соц.сети говорят: "Мы рассматриваем Netropolitan, как любой другой закрытый клуб. Любой частный клуб имеет свои членские взносы и правила. Так вот Netropolitan и есть такой обычный клуб, только онлайн, цель которого объединить людей определённого круга по всему миру".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: социальная сеть  интернет  миллионер  элита 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru