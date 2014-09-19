Первые туристы полетят к Луне на российских "Союзах"

Space Adventures отправит туристов к Луне на российских «Союзах» в 2018 году. Компания сегодня выступила с официальным анонсом космического путешествия, сообщают информ. агентства.



На облёт Луны отправят двух туристов в сопровождении профессионального космонавта.



Отмечается, что полёты будут выполнять проверенные российские «Союзы». Они пройдут в 100 км от поверхности Луны.



Причём, доставка туристов к спутнику Земли пройдёт со стыковкой на МКС, чтобы люди приспособились к условиям космического полета.



Стоимость турпутёвки пока не оглашается.

ZRPRESS.RU, Владивосток.