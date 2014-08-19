Бикини из чистого золота хорошо пошли

На прошедших выходных в Китае было представлено публике потрясающее бикини из чистого золота стоимостью 100 000 фунтов стерлингов. Что самое интересное, оно было заказано и куплено сразу же после показа, а покупатель решил остаться инкогнито. Не думается, что мы в будущем увидим это золотое бикини на ком-то из знаменитостей.

Тем временем, как сообщал Zrpress.Ru, девушки в купальниках с изображением президента России Владимира ПУТИНА замечены на молодежном слете «Таврида», который проходил в Крыму. Фотография девушек в патриотичных купальниках опубликована в твиттере молодежного форума (подробности: http://zrpress.ru/society/v-rossii_14.08.2014_67860_v-krymu-voshli-v-modu-kupalniki-s-putinym.html).

«На "Тавриде" самые красивые и патриотичные девушки», - сказано в сообщении, сопровождающем снимок. На фото запечатлена молодая брюнетка в синих шортах и белом купальнике, на левой части которого изображен улыбающийся Владимир Путин. На правой стороне купальника можно разглядеть премьер-министр Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Образ Владимира Путина в последние несколько





месяцев начали активно использовать при производстве одежды. Особую популярность получили футболки, которые продают в московском ГУМе. В понедельник, 11 августа, в день возобновления продаж «путинских» футболок в магазине наблюдались огромные очереди из желающих купить одежду с изображением президента.

Напомним, молодежный форум «Таврида-2014» проходит с 10 по 20 августа 2014 года недалеко от Севастополя. Организаторами слета выступили Общероссийский народный фронт, Росмолодежь и общественная организация «Опора России». В «Тавриде» участвуют полторы тысячи человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.