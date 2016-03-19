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Родная внучка Сталина шокировала интернет своим внешним видом (фото)

19 Марта 2016, 09:12 | В мире

Младшая внучка Иосифа Сталина американка Крис Эванс шокировала пользователей сети своим вызывающим внешним видом, который она продемонстрировала на своей новой фотосессии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

44-летняя дочь сбежавшей в США Светланы Аллилуевой и Питерса Уильяма Уэсли живет в Портленде, где у нее есть небольшой магазин антикварных товаров.

Родная внучка Сталина исповедует буддизм и очень любит панк-стиль. Крис знает, кем был ее дед, но, скорее всего, не задумывается о том, как бы он отреагировал, увидев ее такой, какая она есть, хотя именно этот вопрос стал наиболее популярным в сети.


 

 

 

 

 

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: алилуева  СССР  сталин  крис эванс  буддизм 



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Комментарии

  • parasuk13:44, 19.03.2016#

    надо Нюрке Потаповой показать, до чего американизация людей доводит)))

  • Великая Россия15:51, 19.03.2016#

    Выглядит вполне нормально и очень достойна своего деда-палача Сталина. Дед бы остался доволен внучкой и руки внучки не обагрены кровью миллионов ни в чем невинных людей.

  • Карма09:23, 21.03.2016#

    Ну что сказать карма одним словом, расплачивается за грехи деда

  • 4444423:14, 19.03.2016#

    Царская власть уже не знает как мозги крестам запудрить

  • 5555523:24, 19.03.2016#

    Куда интересной были бы фотки путинских дочек ))

  • Рј23:28, 19.03.2016#

    на сталина рот открывать могут только петухи . . если не сталин проипали бы войну . . благодаря его силе и власти победили . . так что на его рот не открывайте . . какой бы он не был но войну выиграл он и войну самую страшную . . . а его сейчас путиноеды епаные хают . .

  • Петух11:41, 20.03.2016#

    Не было бы сралина, не было бы и войны.

  • Карма09:25, 21.03.2016#

    Россия и без сралина войны выйгрывала всю историю

  • Retractor13:48, 27.03.2016#

    Интересная логика. . . Ок. Допустим деда вашего, это как пример, в ГУЛАГе в очко драли каждый день, а бабулю в застенках НКВД по кругу в зад долбили, это как пример. Вы случаем не изменили своего мнения по отношению к т. Сталину?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ23:43, 19.03.2016#

    бедные люди, им не оставили миллиардов их предки. они не знали, а может и не хотели думать, что их страна превратится. . . . ну вы видите во что.

  • РџС20:24, 20.03.2016#

    Победу празднуют аж смыться гордятся -а то что победу одержала под руководством Сталина молчат . . . не важно какие родные у его но победа была за ним!

  • promo07:46, 21.03.2016#

    а чо, очень похожа. ну вылитый сталин (чувак тоже любил пострелять).

  • Великая Россия11:16, 21.03.2016#

    Нормальная внучка и пора бы путину пригласить ее в Госдуму, там ей место среди своих.

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