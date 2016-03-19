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Родная внучка Сталина шокировала интернет своим внешним видом (фото)
Младшая внучка Иосифа Сталина американка Крис Эванс шокировала пользователей сети своим вызывающим внешним видом, который она продемонстрировала на своей новой фотосессии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
44-летняя дочь сбежавшей в США Светланы Аллилуевой и Питерса Уильяма Уэсли живет в Портленде, где у нее есть небольшой магазин антикварных товаров.
Родная внучка Сталина исповедует буддизм и очень любит панк-стиль. Крис знает, кем был ее дед, но, скорее всего, не задумывается о том, как бы он отреагировал, увидев ее такой, какая она есть, хотя именно этот вопрос стал наиболее популярным в сети.
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Комментарии
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Рј23:28, 19.03.2016#
на сталина рот открывать могут только петухи . . если не сталин проипали бы войну . . благодаря его силе и власти победили . . так что на его рот не открывайте . . какой бы он не был но войну выиграл он и войну самую страшную . . . а его сейчас путиноеды епаные хают . .
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