Младшая внучка Иосифа Сталина американка Крис Эванс шокировала пользователей сети своим вызывающим внешним видом, который она продемонстрировала на своей новой фотосессии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

44-летняя дочь сбежавшей в США Светланы Аллилуевой и Питерса Уильяма Уэсли живет в Портленде, где у нее есть небольшой магазин антикварных товаров.

Родная внучка Сталина исповедует буддизм и очень любит панк-стиль. Крис знает, кем был ее дед, но, скорее всего, не задумывается о том, как бы он отреагировал, увидев ее такой, какая она есть, хотя именно этот вопрос стал наиболее популярным в сети.

























Газета «Золотой Рог», Владивосток.