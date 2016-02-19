Современные телевизоры шпионят за своими хозяевами

"Большой брат" в лице производителей бытовой электроники смотрит на зрителей с экранов телевизоров и даже подслушивает их. В этом официально призналась компания Samsung. Южнокорейская корпорация заявила, что выпускаемые ей телевизоры Smart TV фиксируют разговоры людей, находящихся поблизости, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Телеприемники соответствуют своему названию. Они оказались даже чересчур умными. При активации функции голосового управления телевизоры улавливают каждое произносимое рядом с ними слово, то есть слышат даже то, что не предназначается для их "ушей". Это было бы еще полбеды - во многих домах телевизор является едва ли не полноценным членом семьи. Хуже то, что приборы умеют обмениваться информацией как между собой, так и со сторонними сервисами, пишет сайт "Утро.Ru".

Когда голосовые команды отправляются на сервера компании-производителя для поиска необходимого контента, вместе с ними наружу уходят и конфиденциальные разговоры. Как следствие, их могут услышать совершенно посторонние люди.

После того как у пользователей появились догадки относительно талантов самсунговских телеприемников и они высказали производителю свои опасения, в корпорации признались, что голосовое управление действительно имеет неприятные побочные эффекты. В итоге в сообщение о политике конфиденциальности для данного продукта было внесено дополнение: "Пожалуйста, обратите внимание, что если вы произнесете слова, включая личную или другую конфиденциальную информацию, эта информация может быть среди перехваченных нами данных и переданных третьим лицам".

Samsung убеждает пользователей, что голосовые данные клиентов не хранятся и не продаются. Однако компания не называет ту самую третью сторону, которая получает для анализа и перевода речь телезрителей. При этом полностью избавиться от слежки нельзя. Даже если не включать функцию голосового управления, производитель все равно узнает, как клиент использует телевизор.

Для компании эта ситуация, несомненно, обернется репутационными потерями. Интернет-пользователи полушутя, полусерьезно сопоставляют выдержки из обновленной политики конфиденциальности Samsung с цитатами из оруэлловского романа. Многие при этом гадают, какими скрытыми способностями будут наделены новые продукты компании, анонсированные буквально на днях, - смарт-часы со встроенной сим-картой и "умные" кроссовки.

На слежке за пользователями в последнее время поймали не только Samsung. Установлено, что операционная система Windows 10 фиксирует поведение пользователей независимо от настроек. После того как на компьютере с новой "виндой" были отключены функции телеметрии, он все равно продолжил отправлять некие данные на сотню неизвестных IP-адресов. Специалисты пришли к выводу, что единственным надежным способом защититься от посягательств компьютера на частную жизнь по-прежнему является отключение интернет-кабеля.

Информацией, хранящейся в "умной" бытовой технике, заинтересовались властные структуры. Прошлым летом МВД РФ заказало через портал госзакупок исследование под названием "Изыскание путей и способов извлечения криминалистически значимых данных, находящихся в устройствах, построенных с использованием смарт-технологий". Сумма контракта составила 4 млн рублей. Эксперты отметили, что полиция, вероятно, нарабатывает теоретическую базу для создания аналога СОРМ - системы сбора информации в мобильных и интернет-сетях. Только на этот раз интересующие правоохранителей данные будут извлекаться из телевизоров и стиральных машин россиян.

Впрочем, специалисты IT-отрасли не склонны драматизировать ситуацию. Практически вся современная техника устроена так, что пользователь неизбежно оставляет следы своей активности. Это делается не для установления тотального контроля над обществом, а в исключительно меркантильных целях: производители хотят собрать как можно больше данных о поведении пользователя и предложить ему товар или услугу, которые могут заинтересовать именно его. К тому же данные анонимны, а вероятность того, что с полученными сведениями ознакомится не робот, а человек, микроскопически мала. Так что люди, обсуждающие перед "умным" телевизором свои семейные тайны, по большому счету не рискуют ничем.

Чтобы избежать подобного сбора информации, человеку нужно полностью отказаться от электронных приборов и средств коммуникации. В наш высокотехнологичный век мало кто согласится на это. Поэтому особо подозрительные граждане просто могут считать слежку со стороны пылесоса и холодильника небольшой платой за прогресс.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.