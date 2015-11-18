Приморцы покорят Южную Корею на своих автомобилях

Вчера, 17 ноября, начался автомобильный тур в Корею, организованный Национальной организацией туризма Кореи при поддержке компании «DBS Cruise Ferry». В нем принимают участие представители туристических компаний, СМИ, клуба автомобилистов города Владивостока – всего 10 человек. Путешествие началось с владивостокского порта, где участники сели на паром вместе с автомобилями и отправились в корейский порт Донхэ.

Путешественники за неделю посетят основные достопримечательности провинции Канвон-до, Кёнги-до и, конечно же, Сеула. По словам директора владивостокского представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке г-жи Чо Юнми, такой вид туризма станет предпосылкой к развитию туриндустрии в отдаленных уголках страны. «После поездки группы мы планируем создать и поддерживать новый тур «Путешествие в Корею на своем автомобиле» и привлечь в него много автолюбителей в ближайшем будущем».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.