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Синоптики Китая страдают от кризиса в России
Китайский метеорологический центр заявил, что из-за падения курса рубля его прогнозы погоды будут менее точными.
Китайские синоптики после волны критики в соцсетях заявили, что между падением курса российского рубля и ухудшением качества прогноза погоды в Китае есть прямая связь, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.
«Наши прогнозы погоды могут быть менее точными из-за недавнего падения рубля», – приводит цитату из официального микроблога центра издание MarketWatch.
После этого замечания в адрес метеорологов посыпались критические замечания и вопросы, не был ли тот пост шуткой. Комментариев было так много, что синоптикам пришлось более подробно пояснить свою позицию. По словам китайских метеорологов, они не ищут надуманных предлогов для оправданий. Специалисты пояснили, что качество прогноза погоды в Китае во многом зависит от данных, которые выдают российские метеостанции, так как погода в России сильно влияет на состояние атмосферы в Китае. По данным ученых Китая, в связи с падением рубля и общим состоянием российской экономики Москва якобы сократила расходы на метеорологические наблюдения и прогнозы, что привело к некоторому дефициту метеорологических данных для анализа погоды в Китае.
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