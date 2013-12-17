Фестиваль Shop Guam стал фишкой туристической отрасли острова Гуам

Те, кому удастся побывать в декабре на Гуаме, смогут оценить фестиваль шопинга Shop Guam, и попробовать остров, что называется, «на вкус». В конце ноября здесь стартовал второй в истории острова фестиваль шопинга - Shop Guam Фестиваль 2013, который предложил участникам новое мероприятие Taste Guam – попробуй Гуам.

Шопфестиваль представляет собой 38 дней покупок по ценам, которые не найти в другое время года. В фестивальные дни практически любую брендовую вещь можно купить со скидками от 30 до 70%. Поверьте, голова кружится от изобилия и возможностей, и бьется мысль, «ну почему я не взяла больше денег». Тем более, что скидки распространяются не только на товары, но и на культурную продукцию Гуама, дополнительные экскурсии, рестораны, спа, ночные развлечения, аренду автомобилей и гольф, закуски традиционной гуамской кухни.

В фестивале задействовано более 170 розничных точек и предприятий, которые предоставили туристам множество сопутствующих предложений. Нынешний Фестиваль отмечен и новинками. В придачу ко всем стикерам Shop Guam Фестиваля, наклеенным на витринах магазинов всех участников, подготовлено самое первое в своем роде мобильное приложение Гуама, доступное на нескольких языках, в том числе на русском. Оно содержит множество «Mobile Only» эксклюзивных предложений, которые туристы и жители могут загрузить на свои смартфоны и мобильные устройства для использования без подключения к Интернету.

Shop Guam Фестиваль с прошлого года стал своего рода фишкой туристической отрасли острова, призванной посоперничать с соседними странами Юго-Восточной Азии, такими, как Тайланд или Вьетнам, за туристический поток. Последние, благодаря относительной дешевизне и транспортной доступности, давно стали местами традиционного зимнего отдыха россиян. В последнее десятилетие поток российских туристов туда устойчиво нарастал. Но это стало и недостатком этих стран, - слишком многолюдно, шумно, и от того не всегда комфортно. Гуам в этом отношении воспринимается, как оазис, с прекрасными пустынными пляжами в стиле рекламы баунти, знаменитыми отелями, разнообразной кухней многочисленных ресторанов и кафе, зоной беспошлинной торговли.

45 дней без визы

Долгое время массовая доступность Гуама для россиян была ограничена необходимостью получать въездную визу. Учитывая, что это территория, находится под юрисдикцией США, получение визы сопровождалось длительными бюрократическими процедурами. Зачем было тратить на это время, если можно поехать в другие места буквально завтра, купив билет сегодня. Когда Гуам стал доступнее, а это случилось в начале 2012 года, и россияне получили право находиться здесь без визы до 45дней, появились и настоящие любители Гуама. С такими мы столкнулись на обратном пути в аэропорту Гуама. Кстати, хочется отметить, что аэропорт находится всего в 15 минутах езды от самого туристического района острова – залива Тумон, где расположены многочисленные отели. В очереди на посадку в самолет до Сеула я разговорилась с двумя молодыми парами, тоже возвращающимися домой. Выяснилось, что на Гуаме они уже второй раз и собираются вновь. На вопрос, а как же традиционный Таиланд, они просто отмахнулись: «Ну что вы, какой Таиланд, здесь гораздо круче».

Программа до 2020 года

Российские постояльцы на Гуаме - это показатель того, что фестиваль Shop Guam действительно меняет традиционные ранее правила в туристической отрасли острова, рассчитанные на одну-две страны. Благодаря первому фестивалю, в 2012 году Гуам посетило 1,3 млн туристов. Ожидается, что в этом году турпоток вырастет еще. А в целом, в GVB разработана долгосрочная программа, нацеленная на дальнейший рост туристического потока, в том числе и из России, она рассчитана на период до 2020 года.

Отдавая дать организаторам фестиваля Shop Guam, хотелось бы особо отметить удобный и традиционный для Америки принцип формирования пространства вокруг торговых центров. Рядом с каждым обязательно находится большая автостоянка, кафе, ресторан и заправка. Все близко, все удобно, здесь же остановка общественного транспорта, позволяющего самостоятельно добраться до любого отеля.

Путешествовать с российскими правами

Да, кстати, имея российские права, здесь спокойно можно брать машину на прокат. Ничего в этом случае не мешает путешествовать по Гуаму всей семьей или компанией, обходясь без гида. Объехать остров можно всего за несколько часов. Поездка не утомительна, вдоль побережья проложена живописная дорога с видовыми площадками, откуда открываются красочные виды на Филиппинское море или открытый Тихий океан, в зависимости от того, в какой части острова ты находишься.

Практически весь остров окружен коралловыми рифами, внутри которых мелководные необыкновенной чистоты лагуны с кораллами и рыбками, позволяющими с собой поиграть, а за ними – бушующий океан. Глядя на его невероятно глубокую синеву и бьющийся о риф прибой, хочется воскликнуть «ФАНТАСТИКА!». И это правда, если еще вспомнить, что совсем рядом находится одна из глубочайших в мире морских впадин - Марианская, глубиной 11 км.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.