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Бизнес-гороскоп: Ракам придется хорошо поползать в поисках денег

17 Октября 2017, 16:50 | В мире

Гороскоп на неделю с 17 по 22 октября

ОВЕН. В понедельник ждите важную информацию, которая будет способствовать улучшению вашего материального положения. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В четверг вероятны новые финансовые поступления. Не спешите их сразу тратить.

ТЕЛЕЦ. Прежде чем что-то предпринимать, вам необходимо все продумать до мельчайших подробностей. Улучшение вашего материального положения может быть связано с расширением бизнеса или интересными предложениями надежных партнеров. Коллегам может понадобиться ваша помощь или профессиональный совет.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы удачно завершите прибыльное дело. И сможете подумать о новом творческом проекте. Финансовое положение вполне стабильно, так что вы можете порадовать себя обновкой. Или купить что-то нужное для дома и семьи.

РАК. На этой неделе вам придется принимать экстренные меры по реанимации своего бюджета. Непредвиденные затраты могут полностью его истощить. В понедельник и вторник желательно воздержаться от крупных приобретений. Однако уже в четверг можете рассчитывать на премию. При общении с начальством проявите энергичность и деятельность, но не навязывайте свое мнение.

ЛЕВ. В первой половине недели возможно получение прибыли, заключенные в эти дни сделки обещают быть успешными. Ближе к выходным успех придет к тому, кто находится в поиске или хочет сменить работу. Не планируйте деловых встреч на пятницу.

ДЕВА. Финансовое положение на нынешней неделе напоминает зебру. В понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы денег, но поиск дополнительных средств в этот день лучше не начинать. Это обеспечит вам необходимые стабильность и равновесие. В среду вам могут предложить повышение по службе. В воскресенье не стоит вкладывать денег в сомнительные предприятия.

ВЕСЫ. На этой неделе не рекомендуется играть в финансовые игры. Все сделки должны быть тщательно подготовлены и просчитаны. Среда - благоприятный день для деловых встреч. В воскресенье, возможно, вас ожидает вознаграждение за труды.

СКОРПИОН. Вы на этой неделе произведете отличное впечатление на начальство и деловых партнеров. У вас множество интересных идей, которые вы сможете реализовать и получить прибыль. В среду возможны значительные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение будет стабильным, если вы, конечно, не зациклитесь на посещении магазинов и не увлечетесь азартными играми. Если вы проявите лень и жадности, не удивляйтесь потом, что никто не хочет иметь с вами дело.

КОЗЕРОГ. Золотых гор вам ждать пока неоткуда, но в конце недели вероятны новые финансовые поступления. Постарайтесь не ввязываться в интриги на работе. Благоприятно вложение денег в развитие своего дела и в образование детей.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник и пятницу обратите внимание на документацию, там возможны ошибки. Покупки во вторник и среду будут удачными. Четверг - один из самых благоприятных дней недели, когда вам будет везти в самых непредсказуемых ситуациях. В пятницу будьте предельно осторожны с новыми партнерами.

РЫБЫ. Финансовое положение обещает быть достаточно стабильным. Необычный проект, старт которому будет дан в середине недели, может принести приличную прибыль. Очень важно демонстрировать открытость и как можно бережнее относиться к своей репутации. Темных пятен в биографии, полученных на этой неделе, вам могут и не простить.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: телец  зодиак  стрелец  лев  овен  рыбы  скорпион  рак  бизнес  водолей  весы  близнецы  гороскоп  козерог  дева 



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