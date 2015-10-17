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Жители Евросоюза считают абсолютно нормальным явлением публичные убийства и расчленения животных в зоопарках
Минприроды не допустит, чтобы в зарубежных зоопарках публично расчленяли животных, переданных туда из России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Если такие попытки будут, соглашения по обмену животными между зоопарками могут быть пересмотрены по инициативе России.
Зоопарки обмениваются питомцами в том числе для поддержания генетического разнообразия, то есть чтобы не допустить скрещивания близкородственных животных. Только в 2014 году из Московского зоопарка в европейские зверинцы были переданы черная антилопа, два снежных барса, дагестанский тур, горилла, винторогий козел и такин.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Московского зоопарка, теперь эти звери живут в Дании, Польше, Финляндии, Эстонии, Франции и Германии. Столичный зоопарк имеет возможность отслеживать состояние бывших четвероногих «москвичей».
— Состояние животных (их переезды, здоровье и т.п.) фиксируется в международной компьютерной программе, в которую включены все зоопарки, являющиеся членами Европейской ассоциации [зоопарков и аквариумов], — сказали в пресс-службе.
Куда переедет тот или иной зверь, решает куратор из Европейской ассоциации. При этом действуют разные программы — сохранения популяций животных, выращенных в неволе, обновления генофонда животных и недопущения близкородственного скрещивания и т.д.
Самец черной антилопы, родившийся в Москве, обрел новую родину как раз в одном из датских зоопарков, где практикуется публичное расчленение «лишних» питомцев.
Напомним, 15 октября в зоопарке датского города Оденс провели публичное расчленение львицы. Администрация объяснила необходимость ее убийства перенаселенностью заведения. Мероприятие было приурочено к школьным каникулам, и посмотреть на разделывание туши пришло много детей. Процесс сопровождался пояснениями зоологов. У посетителей была возможность увидеть сердце и другие органы львицы. В администрации зоопарка рассказали, что таким образом дети могут узнать основы анатомии. При этом на кадрах видно, что многие дети нервничали, а некоторые даже начинали плакать.
Аналогичный урок прошел в феврале 2014 года в Копенгагенском зоопарке (именно там сейчас живет антилопа из Москвы). Сотрудники зоопарка убили полуторагодовалого жирафа Мариуса. Администрация пояснила, что жираф родился в результате близкородственного скрещивания. Согласно правилам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), зоопарки не должны допускать такого скрещивания. Хотя Мариус был полностью здоров и против его убийства протестовали тысячи людей, его застрелили. Ветеринар приставил к его голове строительный пистолет, забивающий гвозди, и нажал на курок. Животное рухнуло к ногам детей, которые стояли вокруг. На глазах у детей туша жирафа была разделана. Затем ее скормили львам.
Сергей Донской назвал такие уроки «цивилизованным» варварством. По его словам, если зарубежные зоопарки решат поступить так же с животными, родившимися в России, Минприроды встанет на их защиту.
— Если будут такие попытки, мы можем пересмотреть наши соглашения с коллегами, — сказал министр. — Мне сложно даже подумать о том, что наших животных начнут препарировать на публике. В любом случае, когда мы передаем каких-то животных зарубежным зоопаркам, мы продолжаем следить за их судьбой.
Сергей Донской отметил, что Минприроды просит зарубежных партнеров «не только к нашим животным, но и ко всем относиться бережно».
— Такие показательные мероприятия — это, конечно, ужасно, — сказал министр. — Во-первых, это абсолютно не характеризует датских специалистов как защитников животных. Во-вторых, когда такое делают перед детьми — сложно сказать, какое у них поколение «зоологов» вырастет.
Между тем, директор датского зоопарка, где был убит и расчленен лев Нина Кристенсен рассказала, что в Дании абсолютно нормально смотреть на разделанных животных. По ее словам, зоозащитники даже не представляют, как обстоят дела на самом деле, поэтому каждый раз устраивают акции протеста.
— Они не понимают, что в зоопарках содержится слишком много здоровых животных, которых иногда нужно куда-то девать. И лучше их использовать для образовательных целей, — пояснила она.
Кроме того, женщина ответила на многочисленные обвинения в живодерстве и жестокости.
— Все мрачные картинки поступают только от иностранцев, зарубежные СМИ очень злы и говорят про нас ерунду. Всё это из-за культурного различия между странами. В Дании абсолютно нормально смотреть на животных изнутри, — заявила директор.
Также Кристенсен рассказала, что сотрудникам некуда было девать мертвого льва.
— У нас есть база данных по всем зоопаркам мира. И если никто из них не сообщает, мол, ребята, мы потеряли льва и готовы забрать вашего, то мы усыпляем животное и используем в целях общего образования.
Как говорится, без комментариев…
Фото "Газета.Ru".
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Комментарии
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roberttan13:55, 19.10.2015#
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Это в очередной раз доказывает что Европа давно сгнила и ей требуется трепанация. . . Либо просто следует пристрелить пациента!!