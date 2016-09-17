Экономисты рассчитали дату гибели человечества

Человечество может погибнуть уже к 2290 году, рассчитали экономисты канадской исследовательской компании BCA. В теории это значит, что у инвесторов меньше резона сберегать деньги и больше — вкладывать в рисковые активы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Человечеству, возможно, осталось жить лишь несколько веков — крайне малый срок в масштабах истории существования человека, которая насчитывает около 3 млн лет, следует из доклада канадской компании BCA Research, специализирующейся на инвестиционных исследованиях, пишет РБК.

В разосланном клиентам на прошлой неделе обзоре под названием «Риск Судного дня» (есть у РБК) главный стратег BCA Research Питер Березин, бывший экономист Goldman Sachs, задается нетривиальным для инвестиционного анализа вопросом: может ли наступить конец света и какова вероятность тотальной гибели человеческой цивилизации. Хотя такое гипотетическое событие, как считается, относится к так называемым «хвостовым рискам» (tail risk), подразумевающим чрезвычайно малую вероятность, недооценивать ее все же нельзя. «Самое неутешительное, что наш анализ предполагает высокую вероятность исчезновения людей на горизонте нескольких столетий, а возможно, и намного раньше», — говорится в обзоре.

Признавая, что вычисление таких вероятностей — это лишь игра ума, Березин тем не менее оценивает в 50% вероятность гибели человечества к 2290 году и в 95%, что это произойдет к 2710 году.

«Великий фильтр»

Возникновение разумной жизни на Земле само по себе являлось редчайшим событием — в противном случае люди могли бы рассчитывать на обнаружение хоть каких-нибудь следов себе подобных среди 400 млрд галактик наблюдаемой Вселенной. Однако до сих пор нет никаких признаков существования внеземных цивилизаций, рассуждает Березин. Американский ученый Роберт Хэнсон в 1996 году объяснил это с помощью концепции «Великого фильтра», которая в том числе подразумевает высокую вероятность самоуничтожения человечества на стадии продвинутого технологического развития. «У нас уже есть технологии, которые позволяют уничтожить Землю, но мы еще не разработали технологию, которая позволит выжить в случае катастрофы», — пишет BCA Research.

Березин приводит пример: в 2012 году ученые Висконсинского университета в Мэдисоне в США показали, что можно сравнительно легко вывести новый штамм гриппа, более опасный, чем «испанка», выкосившая 50 млн человек по всему миру в 1918 году. И это не говоря уже об угрозе ядерной войны, удара астероида, пандемии, возникновения недоброжелательного искусственного интеллекта, вышедших из-под контроля изменений климата.

Теорема о конце света

Березин напоминает и о другой известной катастрофической гипотезе — «теореме о конце света» (Doomsday argument) астрофизика Брендона Картера. Картер рассуждал так: если люди сегодняшнего дня находятся в случайном месте всей человеческой хронологии, велики шансы, что мы живем где-то посередине этой хронологической шкалы. Экономист BCA Research заимствует эту идею и исходит из того, что к настоящему времени на Земле жили, по грубым оценкам, 100 млрд человек. Если цивилизации действительно суждено погибнуть, это произойдет после того, как на планете родится еще 100 млрд людей.

Если человечество сможет заселять другие планеты или создавать гигантские орбитальные корабли, вероятность исчезновения земной жизни из-за какого-либо катаклизма резко уменьшится, утверждает Березин, но на данный момент вероятность конца света намного выше, чем она была в далеком прошлом или будет в будущем. По его оценке, цивилизация, судя по всему, приблизилась к поворотной точке — третьей за всю его историю, преодолев которую человечество сможет стремительно повысить уровень IQ благодаря генетическим технологиям. Развивающийся интеллект, в свою очередь, будет обеспечивать появление все более разумных людей. Однако с возрастающими возможностями возрастают и риски конца, утверждает экономист, ссылаясь на теорему о конце света.

«Теорема о конце света» не утверждает, что человечество не может или не будет существовать вечно. Она также не устанавливает ни верхней границы числа людей, которые когда-либо будут существовать, ни даты вымирания человечества. По одним расчетам (канадский философ Джон Лесли), есть 95% вероятности того, что человечество погибнет в течение 9120 лет. Но Питер Березин предполагает, что конец света может наступить гораздо раньше. В своем анализе он исходит из того, что суммарный коэффициент рождаемости в мире стабилизируется на уровне 3,0 (сейчас составляет около 2,4), и приходит к оценкам, что с вероятностью 50–95% гибель человечества настанет до 3000 года.

Инвестиционные «идеи»

По рассуждениям Березина, если допустить, что человечество в обозримой перспективе ждет гибель, накопление средств перестает быть таким уж привлекательным. Более низкий уровень сбережений, в свою очередь, подразумевает более высокую процентную ставку и, следовательно, более дешевые облигации, рассуждает экономист.

Другая гипотеза, которую Березин анализирует на предмет влияния на выбор инвестиционной стратегии, — концепция «параллельных вселенных», в каждой из которых действуют одни и те же законы природы и которым свойственны одни и те же мировые постоянные, но которые находятся в различных состояниях. Сторонники этой идеи, среди которых есть такие известные физики, как Стивен Хокинг, Брайан Грин и Митио Каку, допускают, что мы живем в мультивселенной, которая состоит из множества «вселенных-пузырей».

Если инвестор верит в мультивселенную, он может быть более предрасположен к ставкам, которые могут принести крупный выигрыш с очень малой вероятностью, и при этом сильнее избегать очень малых рисков крупных потерь, рассуждает Березин. Дело в том, что при выборе инвестиции человек, возможно, будет учитывать то, что даже если он сам не заработает на ней много денег, его утешит мысль, что это удастся одному из его «двойников» в далекой галактике или другом квантовом состоянии.

Поэтому, если допустить, что существуют миллиарды параллельных вселенных, где живут миллиарды «версий» каждого человека, то для инвесторов предпочтительнее более рискованные активы (такие как акции) вместо менее рискованных (облигации), резюмирует экономист BCA Research.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.