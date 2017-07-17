Бизнес-гороскоп: Ракам лучше пока спрятаться под камень

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля

ОВЕН. Неделя начнется довольно вяло. А вот активность, деловые поездки и встречи во второй ее половине позволят значительно улучшить ваше финансовое положение. Небольшая доля авантюризма может обеспечить успех в делах.

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо прекрасно выглядеть для намечающейся важной для вас деловой встречи в среду, оценивать там могут и по одежке. В четверг вам понадобится осторожность, чтобы вывести на чистую воду интриганов, плетущих вокруг вас сети. Вам даже удастся извлечь из этого выгоду, если подойти к ситуации с умом.

БЛИЗНЕЦЫ. Важные дела лучше планировать на понедельник или вторник. Постарайтесь демонстрировать уверенность в себе и дружелюбие, тогда у вас все дела будут спориться. В четверг вероятно поступление крупной суммы денег.

РАК. Постарайтесь хорошо отдохнуть, если уезжаете в отпуск. На этом лучше не экономить. И привезите сувениры своим близким, это их порадует. Если же вы проведете все будни на работе, хотя бы не задерживайтесь в офисе больше положенного.

ЛЕВ. Не позволяйте финансовым трудностям в понедельник и вторник испортить вам настроение. В четверг возможны приятные и полезные покупки, не исключено, что близкий человек сделает приятный подарок. В пятницу, по возможности, перенесите деловую встречу или поездку.

ДЕВА. В понедельник и в среду лучше держаться подальше от магазинов, результаты приобретений могут вас сильно разочаровать, а ваши денежные поступления быстро испарятся. А вот во вторник покупки будут весьма удачными, особенно те, что будут сделаны в компании с подругой, обладающей хорошим вкусом.

ВЕСЫ. Если на этой неделе у вас возникнет желание потрать деньги, лучше всего удовлетворить его покупкой чего-нибудь для дома или кого-то из членов вашей семьи. Не пора ли приобрести посудомоечную машину и тем облегчить себе жизнь?

СКОРПИОН. У вас появился стабильный источник дохода. Так что не стоит чересчур экономить. На работе могут возникнуть новые проекты и задачи, которые вы с блеском решите, укрепив свой авторитет. Обратите внимание на деловое сотрудничество с иностранными фирмами, оно сулит перспективы и финансовую выгоду.

СТРЕЛЕЦ. Возможен финансовый успех, в среду ожидайте поступления крупной суммы. Так что ощущение, что средств на жизнь не хватает, уйдет. Начальством явно довольно вами. Сейчас для вас всё складывается благоприятно.

КОЗЕРОГ. Неделя значительно больше подходит для романтических приключений, нежели для деловых предприятий. Постарайтесь, конечно, не забывать о работе и своих обязанностях, хорошо бы успевать везде. Однако начинать новые дела и принимать серьезные решения, тем более - финансовые - пока не стоит.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник или в четверг вероятны новые денежные поступления. Если друг или родственник обратится к вам за помощью, постарайтесь ему не отказывать. В воскресенье желательно не совершать необдуманных покупок, отложите деньги на отпуск.

РЫБЫ. Вы можете найти новый источник дополнительного заработка. Во вторник будут удачны покупки и приобретения, особенно если речь идет о компьютерной технике и смартфонах. В четверг возможны новые денежные поступления. В субботу берегите свой кошелек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.