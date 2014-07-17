Сайпан, Тиниан, Рота: путь к себе

Когда организаторы пресс-тура из Управления по туризму Северных Марианских островов сообщили, что его сроки переносятся на неделю (и я поняла, что не смогу полететь, т.к. в это время должна находиться совсем в другом месте), то ничуть не расстроилась. Северные Марианы не входили в перечень тех мест, где мне непременно хотелось побывать. Но, видимо, мне надо было здесь оказаться. Сроки поездки остались прежними, я полетела и… влюбилась в эти удивительные острова.

Я очень быстро разбираюсь с новыми городами и странами. Ощущение «мое-не мое» возникает очень скоро, не всегда имеет четкое объяснение, но всегда оказывается верным. Чувство, что Северные Марианы – это «мое», появилось уже в первый день (и это я еще не видела Тиниана и Роты, да и Сайпан-то, собственно, толком разглядеть не успела).

Никогда не летала чартерами, предпочитая переплатить, но долететь с комфортом и по расписанию. В этот раз выбирать не приходилось, но в итоге все сложилось как нельзя лучше. 4,5 часа – и мы на Сайпане. Никаких пересадок, стыковок и томительного ожидания в аэропорту. Чистый самолет, приличное расстояние между креслами, вполне нормальное питание и приветливые бортпроводники, проявившие, к слову, недюжинное терпение, помогая пассажирам заполнить миграционные карты, по три листа на каждого. (Напомню, что россияне имеют право безвизового въезда на срок до 45 дней).

Сайпан встретил улыбками служащих аэропорта. Здесь вообще очень хорошо относятся к туристам. Местное население – чаморро и присоединившиеся к ним еще во времена правления испанцев каролинцы, - достаточно лояльно относилось даже к тем, кто на протяжении веков «прибирал» острова к рукам. В результате испанцы принесли сюда католичество (95-98% местных жителей до сих пор придерживаются этой веры), немцы дали в собственность землю и открыли школы для местных (особо одаренных детей даже отправляли в Германию продолжать образование). Японцы засадили острова сахарным тростником, построили заводы по его переработке и первые железные дороги. Американцы, выигравшие сайпанскую битву, сделали их такими, за что их любят туристы со всего мира.

Если бы я не знала достоверно статистику по потоку туристов на Северные Марианы, я бы не поверила, что число наших соотечественников не превышает 5% от общего числа иностранных гостей (90-95% приходится на туристов из Японии, Южной Кореи и Китая). Тем не менее, в большинстве отелей есть русскоговорящие сотрудники, в ресторанах – меню на русском, да и в сувенирных лавках персонал активно осваивает язык. Возможно, дело отчасти в том, что эти 5% соотечественников, согласно все той же статистике, оставляют здесь денег столько, словно их 18%. Чем же так привлекательны эти острова для дальневосточников (90% приезжающих сюда россиян – жители нашего региона)?

Отдыхать с детьми, отдыхая от детей

Сайпан справедливо считается центром семейного отдыха. У меня немало знакомых, регулярно летающих сюда семьями. Их доводы – хороший климат (более мягкий по сравнению с азиатскими курортами, среднегодовая температура составляет 27 градусов, что даже зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса), всего лишь часовая разница во времени с Владивостоком, а главное – «пристроенные дети».

Первым отелем, где мы остановились, был Pacific Islands Club Saipan (PIC). Этот клубный отель идеально подходит для отдыха с детьми любого возраста, что выражается в массе соответствующих сервисов, начиная от особой категории номеров для семей с малышами и специального бассейна Сихеки (талисмана и любимого детьми персонажа PIC) глубиной всего 30 см. до услуг няни и детского питания в ресторанах отеля. Одна из главных фишек PIC - детский клуб с интересной развивающей программой на каждый день, рассчитанный на детей 4-12 лет. Веселые молодые клабмейты легко находят общий язык с любым ребенком. Дети их просто обожают и готовы оставаться в клубе каждый день: здесь их развлекут, накормят, научат чему-то новому, не говоря уже о том, что это отличная возможность попрактиковать язык со сверстниками из разных стран. Родители тем временем могут заниматься своими делами – например, дайвингом, он на Сайпане отменный, сходить на массаж, отправиться в центр острова (бесплатные автобусы от отеля и обратно курсируют каждый час), посетить экскурсии, которые помогут подобрать русскоговорящие сотрудники PIC, - дети под присмотром. У отеля довольно большой собственный пляж, причем в части, именуемой «русской», стоят самые комфортабельные лежаки. Наши соотечественники облюбовали именно эту часть пляжа из-за удаленности от активной зоны отдыха и красивого вида. Тут же на берегу расположен пляжный центр, где можно взять в пользование маски с трубками, ласты, каяки или под руководством клабмейтов освоить азы виндсерфинга и покататься на парусном катамаране. Еще одна изюминка PIC – аттракцион «Поинт Брейк», он находится в центре водного парка и позволяет отдыхающим освоить мастерство скольжения по волнам на доске для бодисерфинга. Самые активные любители этого занятия даже участвуют в международных соревнованиях, что проводятся в PIC каждый год.

Несмотря на расслабленную «деревенскую» атмосферу (те, кто возвращаются сюда неоднократно, называют остров «деревней Сайпановкой»), здесь не скучно. Развлечений масса, начиная от всевозможных экскурсий и заканчивая аквапарками, гонками по джунглям, пилотированием самолетов, прыжками с парашютом и т.д.

Эхо сайпанской битвы

У острова такое впечатляющее военно-историческое прошлое, что обойти стороной эту тему непростительно. Хорошая возможность совместить ленивый пляжный отдых с познавательным туризмом. Никогда не увлекалась военной историей, но прочитанные накануне поездки хроники сайпанской битвы, а также очень эмоциональные рассказы представителя Управления по туризму Северных Марианских островов и нашего бессменного гида по островам Татьяны БАБАУТА пронимали порой до слез. И острова воспринимались совсем иначе, через призму этих историй. Здесь необыкновенный цвет моря – такой диапазон красок редко где встретишь, - и я нашла этому свое объяснение: Там, где не было военных действий, вода имеет безмятежно-лазоревый цвет, а там, где шли ожесточенные бои – глубочайший синий, очень насыщенный, словно насквозь пронизанные болью места торопятся донести все, что помнят…

Вот красивейший утес с роскошным панорамным видом на океан. Место называется Банзай-клиф. Идиллическая картинка скрывает трагичное прошлое. В конце битвы за Сайпан тысячи японских солдат и местное японское население прыгали отсюда с криком «Банзай!», опасаясь плена. Уцелевшие в войне американцы рассказывали о том, сколь жуткое впечатление произвела на них эта картина. Суисайд-клиф, также имеющий печальную славу места массового самоубийства побежденных японцев, Последний командный пост, Американский мемориальный парк, военно-исторический музей продолжают рассказывать о боях американцев с японцами за плацдарм в Тихом океане.

Битва была столь жестокой, что после войны пришлось массово засеивать острова семенами завезенных растений. Сегодня о кровавой битве напоминают многочисленные мемориальные памятники (примечательно, что здесь чтут память обеих воевавших сторон!), некогда выжженные напалмом джунгли тоже «оправились» от потерь. И словно в память о погибших и в назидание потомкам каждый год как раз в то время, когда на Северные Мариан ы пришла война, полыхают буйным цветом «огненные деревья», являющиеся символом островов. Помимо символического смысла это еще и необыкновенно красивое, эффектное зрелище. Мои друзья, отдыхающие на Сайпане уже не первую зиму, не узнавали хорошо знакомые места. Мне повезло, что я попала сюда именно в июне. Поэтому мой Сайпан – это удивительная цветовая гамма моря – от нежно-бирюзового до пронзительно-синего, - белоснежный песок, перекликающийся с белыми пушистыми облаками, и огненные гроздья цветов королевского делоникса (так официально называется это удивительное дерево).

За помощью и силой

Историю всепрощающей силы Северных Мариан продолжает и католическая часовня Святой Лурдес на Сайпане, куда приходят помолиться и попросить о помощи люди разного вероисповедания. Говорят, помогает. У алтаря находится родник со святой водой (кстати, единственный пресный источник на острове). И это едва ли не единственное место на острове, которого не коснулась война.

Еще одна особенность Северных Мариан – сильная энергетика, характерная для мест тектонических разломов. А Сайпан, как известно, является началом спуска в Марианскую впадину. Возможно, поэтому здесь сами собой разрешаются вопросы, даже те, что, казалось, не имеют внятных ответов. Я убедилась в этом на личном опыте, и теперь точно знаю «место поближе», куда отправиться при очередном «тупике» (прежде для меня таким местом силы была Шотландия).

Расслабленная атмосфера острова восстанавливает эмоциональное равновесие и незаметно меняет людей (тех, кто желает меняться). Я, например, неожиданно для себя избавилась от многолетней привычки и желания все контролировать. (И, как оказалось, без моего чуткого контроля мир не рухнул!). Иначе взглянула на привычные вещи, изменила к ним отношение, накопившийся информационный «ворох» упорядочился, и как-то незаметно все встало по своим местам и «файликам». И только за это я безмерно благодарна Северным Марианам.

Тиниан: азарт, приключения, свобода

«Нам повезло! Программа пребывания на Тиниане включает пилотирование самолета!» - радостно поделилась со мной новостью в электронном письме руководитель офиса Управления по туризму Северных Марианских островов во Владивостоке Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Я читала эти строки и чувствовала, как предательски холодеет у меня внутри. Восторга это сообщение у меня, мягко говоря, не вызвало. Какое пилотирование! Я панически боюсь высоты, до такой степени, что даже квартиры покупаю не выше 3-4-го этажа, а авиаперелеты воспринимаю исключительно как вынужденную необходимость и никогда не смотрю в иллюминатор. Муж и дочь моей паники не разделили. «Мама, ты никогда не простишь себе, если откажешься от полета!» - кричала в трубку дочь. Неужели им меня совсем не жалко? – промелькнула мысль. Тем не менее, еще во Владивостоке было принято решение: пилотировать – так пилотировать, журналистский долг обязывает. Я поставила мысленную метку – до пятницы об этом не думать – и обреченно расслабилась.

Пятница наступила быстро. Утром мы вылетели на Тиниан. Приехали в аэропорт, каждый встал на весы со своим багажом (фактически ручной кладью), через несколько минут ожидания работник аэропорта приветливо взмахнул нам рукой, и вот уже мы идем по летному полету к 8-местной «Сессне». Рассаживаемся прямо за спинами у пилотов и мгновенно взлетаем. Высота небольшая, можно рассмотреть в подробностях остров, вдоволь налюбоваться морской гладью (прозрачность – изумительная!), и через 10 минут мы на Тиниане.

Этот небольшой остров площадью всего 100 кв.м. известен благодаря американскому аэродрому Нортфилду, самому большому на момент Второй Мировой. Именно отсюда знаменитые B29 полетели со страшным атомным грузом на Хиросиму и Нагасаки. Их пилоты стали в США героями. Позже они рассказывали, что когда летели на Хиросиму, небо было идеально чистым, они удачно сбросили бомбу, но не успели выполнить второе требование - запечатлеть на фотопленку, настолько сами шокированы были увиденным. Фотосъемка едва не сорвалась и во второй раз, во время полета в Нагасаки. Небо в тот день было затянуто тучами, они уже собирались разворачиваться, как вдруг открылось небольшое «окошко», в которое и была сброшена бомба. Тем самым они словно искали себе оправдание – провидению было угодно, чтобы задача была выполнена. Тиниан и сегодня «дышит» этими событиями.

Впрочем, гораздо больше туристов прилетают сегодня на остров испытать удачу. Tinian Dynasty Hotel&Casino привлекает азартных соседей по региону из Китая, Японии и Кореи. Рулеткой их досуг не ограничивается: конные прогулки, гонки по джунглям на багги и квадроциклах, охота на марлина и масса других развлечений. Кроме того, здесь отличный и при этом разноплановый дайвинг и замечательные пляжи.

Руководство отеля устроило нам рыбалку на новеньком американском катере, приобретенном специально для туристов. Насладиться ею в полной мере помешал внезапный ливень, тем не менее, уже за первый час были пойманы два довольно крупных тунца. Самым удачливым, говорят, везет на марлина.

По программе после прогулки на катере предстояло пилотирование «Сессны». Затянутое тучами небо не давало никакой надежды на то, что полет состоится. Казалось бы, радуйся – ты-то была готова, но объективно не сложилось. Я же вдруг поймала себя на мысли, что больше всего на свете сейчас хочу, чтобы тучи уступили место солнцу! Небо услышало мой посыл, и, едва мы причалили к берегу, ливень прекратился так же неожиданно, как начался.

Мы снова в аэропорту, другой его части, и теперь нам предстоит пересесть с мест пассажиров на места пилотов. Перед этим мы подписываем бумаги о том, что добровольно подвергаем себя риску, и осознаем его в полной мере. К каждому прикрепили индивидуального пилота, краткий инструктаж, и вот мы уже с моим напарником Райаном идем к самолету. «Не бойтесь, это даже проще, чем водить машину» - подбадривает он меня. «А вы-то не боитесь со мной лететь?» - спрашиваю его в ответ. Он смеется и говорит, что соскучился по русским туристам – уже три недели не летал с ними (99% процентов клиентов пока составляют китайцы). Я не верю своим ощущениям: такое странное спокойствие, будто я поднимала самолет в небо сотни раз. Ни капли страха и абсолютная уверенность в том, что все будет хорошо. То ли это подействовали слова нашего земляка Наума ВЕХОВА, ныне живущего на Сайпане и работающего в компании, как раз поставляющей эти самые самолеты (во время испытаний мы намеренно садились с выключенным двигателем: конструкция самолета такова, что он не разобьется, - пояснял он мне накануне), то ли это волшебное действие умиротворяющей атмосферы Северных Мариан...

То, что было дальше – сложно передать словами. Панорамные виды, от которых захватывает дух, возможность лететь в любом направлении, полная перезагрузка сознания, освобождение от каких бы то ни было страхов и бонус от матушки-природы, одарившей за эти полчаса и щедростью солнца, и небольшим дождем, и разноцветным коромыслом радуги. Едва приземлившись, я поняла, что «подсела» на этот небесный «аттракцион». И это еще один веский повод вернуться на Северные Марианы.

Рота: «медитативные» колючки

Роту я до сих пор вспоминаю каждый день. И не только потому, что этот остров разительно отличается от Сайпана и Тиниана: здесь не было войны, благодаря чему он сохранился практически в первозданном виде, а атмосфера релакса возведена в абсолютную степень. Рота сформировала во мне привязанность неожиданным и буквальным образом: мы осматривали каменоломню латтэ, где сохранились образцы громадных глыб в форме чашек кофе, служивших опорами домов древних чаморро (технология обработки камней поражает, но еще больше впечатляет то, каким образом они транспортировались на много километров от места производства! Какие секреты были подвластны древним чаморрцам?), после чего я – единственная из нашей группы - обнаружила, что подол моего сарафана «поймал» сотни мелких палочек-колючек. Они не стряхивались, вынимались бесследно, но исключительно по одной, и это требовало невероятной усидчивости и терпения. Сарафан был новым, к тому же подаренным дочерью, поэтому наиболее простое решение – выбросить и забыть – не подходило. Возвращаясь поздним вечером в отель, я садилась на террасу или в гостиной с платьем в руках и подолгу «медитировала» с платьем в руках (близкие люди знают, сколь нехарактерно это для меня). То ли мелкая моторика способствовала, то ли энергетика острова, о которой я писала выше, но таким неожиданным образом я вдруг нашла решение одного вопроса, не дававшего мне покоя уже полгода. Работы оставалось еще на несколько вечеров, я сложила сарафан в пакет, чтобы не повредить другие вещи, а, вернувшись домой, с удивлением обнаружила, что от колючек не осталось следа. Словно растворились, выполнив свою миссию.

Еще одно мистическое свойство Роты - растворять время, обволакивая тебя тягучей негой и заставляя прервать безумный бег горожанина. Лучший на острове отель Rota Resort & Country Club, в котором мы остановились, этому всячески способствовал. Несколько 2-этажных вилл, чудесный ресторан с верандой, на которой так здорово наблюдать, как на курорт спускается ночь (обязательно попробуйте фирменный фруктовый десерт в кокосе!), зона отдыха с бассейном, гольфовые поля, из-за которых сюда регулярно летает японский чартер с гольфистами, – и все это на фоне ощущения полной оторванности от мира. Теоретически я знала, что кроме нашей малочисленной группы здесь есть и другие гости. Практически – мы вообще не пересекались.

О достопримечательностях острова я подробно писала в «ЗР» и «ДК», здесь много интересных и заслуживающих внимания мест, но больше всего меня порадовали пляжи, точнее, возможность окунуться в богатый подводный мир без всякого снорклинга. Это настолько захватило меня, что я забыла обо всем на свете и вышла из моря, израненная кораллами. Вот уже две недели я вынуждена носить исключительно брюки (поэтому и вспоминаю Роту каждый день), но, честное слово, это такая мелочь, по сравнению с полученным удовольствием!

Танцы у Ирмы: лучшее начало дня

После Роты Сайпан показался мегаполисом, а движение на дорогах – стремительным. Мы сменили отель. Hyatt Regency Saipan включает более 300 номеров, но при этом удивительным образом сохраняет приватность. На пляже всегда свободные лежаки, довольно свободно и у бассейна. Впрочем, загорать можно даже на балконах (все номера имеют вид на океан). Отель расположен непосредственно на Гарапане и находится в нескольких шагах от центра водных видов спорта, гольф-поля и мест для рыбной ловли. Фитнес-центр Club Elan не только оборудован необходимыми спортивными снарядами и тренажерами, но включает открытый и закрытый бассейны, гидромассажные SPA-ванны и сауны. Разнообразие ресторанов - от европейских до азиатских – удовлетворяет любой вкус. Кстати, по признанию местных, здесь лучшая японская кухня на острове.

Вечером мы отправились на шоу танцев и песен народов Микронезии (Um BBQ Dinner Show) в соседний отель Fiesta. Первое время зрители чинно сидели за столиками и готовили себе барбекю, но происходящее на сцене было столь заразительным, что гости постепенно стали вовлекаться в процесс, а закончилось все совместными зажигательными танцами на сцене. И этот вихрь зашкаливающих эмоций еще долго не отпускал никого из нас.

Кстати, эти танцы не только улучшают настроение, но и полезны для женского здоровья. Поэтому те, кто прилетает надолго, с удовольствием берут специальные уроки. Екатерина МАРКОВА, с которой мы познакомились на русском ужине, пригласила меня на такой урок к своему педагогу, таитянке Ирме. Главный атрибут - парео. Ирма повязала мне его особым образом, в виде плотного обруча, показала основные движения (на первый взгляд, ничего сложного), зазвучала музыка, и мы перенеслись в другую реальность. По сравнению с этими полуторачасовыми танцами мои ежедневные тренировки в фитнес-клубе показались игрой.. Я смотрела в зеркало на Ирму и восхищалась этой красивой и энергичной женщиной. Выглядит потрясающе. А как танцует! Мы договорились, что в следующий свой приезд я обязательно буду ходить на ее уроки, ежедневно. Поверьте, день, начатый с таких танцев, уже авансом улыбается тебе особенным образом.

На Сайпане вообще не бывает скучно. Дайвинг, Sea Walker (прогулка в шлеме под водой на глубине 3-5 метров), парасейлинг, всевозможные спортивные состязания... А какой здесь снорклинг! Несколько минут на катере – и вы на крохотном островке Манягаха, считающемся лучшим местом в мире для этого занятия.

Вечерних развлечений тоже достаточно, начиная от магического шоу иллюзионистов Sand Castle Dinner Show и заканчивая морской прогулкой Sunset Dinner Cruise с отличной музыкальной программой и ужином на парусном судне.

И даже тот факт, что здесь нет шопинга (галерея дьюти-фри и сувенирные лавки не в счет) оказывается также в пользу Сайпана. (Лично мне не удается полноценно расслабиться, зная, что где-то рядом меня ждут магазины). Те, кому без шопинга никак, летят на пару дней на соседний Гуам (30-40 минут перелета) и возвращаются обратно, в мекку расслабленности и покоя.

Мне тоже очень хочется туда вернуться. Что я не премину вскоре сделать. Не для того, чтобы вернуть пережитые эмоции – чтобы получить новые. Несмотря на очень насыщенную программу пресс-тура – спасибо организаторам! – осталось много мест, которые хочется посетить, и кое-какие дела, которые надо завершить. Северные Марианы тоже ждут меня. Я это точно знаю.

Татьяна СУШЕНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.