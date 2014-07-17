На пивном фестивале в Харбине выпито свыше 1000 тонн пива

7 июля завершился Харбинский международный пивной фестиваль. Китайские и зарубежные любители пива вместе провели последний вечер, поднимая бокалы за дружбу и наслаждаясь любимым вкусом пива из различных стран мира, сообщает экономическая газета привинции Хэйлунцзян.

Более 100 лет назад российские пивовары открыли здесь первые в Китае пивоварни. В этом году пивной фестиваль в Харбине организован китайской федерацией легкой промышленности и правительством города под девизом "Опьяняюще романтические вечера у реки Сунгари".

На Харбинском фестивале посетителям представилась возможность попробовать более 200 сортов пива, представленных 30 пивоварнями со всего мира. Всего в рамках фестиваля были возведены 13 павильонов и 14 садов общей площадью 600 тыс. кв. м., на которых одновременно могли собраться до десяти тысяч любителей пива.

Главный павильон в этом году был организован на открытом воздухе. Под большим навесом теснились любители пива со всего мира. В этом году их объединил не только вкус любимого напитка, а также возможность попробовать новые сорта пива, но и проходящий в Бразилии Чемпионат мира по футболу. Поэтому в течение минувших 12 дней посетителям было о чем поговорить.

ZRPRESS.RU, Владивосток.