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На пивном фестивале в Харбине выпито свыше 1000 тонн пива
7 июля завершился Харбинский международный пивной фестиваль. Китайские и зарубежные любители пива вместе провели последний вечер, поднимая бокалы за дружбу и наслаждаясь любимым вкусом пива из различных стран мира, сообщает экономическая газета привинции Хэйлунцзян.
Более 100 лет назад российские пивовары открыли здесь первые в Китае пивоварни. В этом году пивной фестиваль в Харбине организован китайской федерацией легкой промышленности и правительством города под девизом "Опьяняюще романтические вечера у реки Сунгари".
На Харбинском фестивале посетителям представилась возможность попробовать более 200 сортов пива, представленных 30 пивоварнями со всего мира. Всего в рамках фестиваля были возведены 13 павильонов и 14 садов общей площадью 600 тыс. кв. м., на которых одновременно могли собраться до десяти тысяч любителей пива.
Главный павильон в этом году был организован на открытом воздухе. Под большим навесом теснились любители пива со всего мира. В этом году их объединил не только вкус любимого напитка, а также возможность попробовать новые сорта пива, но и проходящий в Бразилии Чемпионат мира по футболу. Поэтому в течение минувших 12 дней посетителям было о чем поговорить.
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