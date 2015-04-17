Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Дубае появится суд для пьяных туристов
Суд, направленный исключительно на правонарушения, совершенные туристами, будет создан в Дубае. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на издание Arabian Business, первые дела будут рассмотрены уже в конце 2015 года.
Как рассказал изданию главный судья Дубайского суда Мухамед Абдул Рахман, мегаполис уже устал от таких выходок туристов как злоупотребление алкоголем и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Он отметил, что в 2014 году произошел рост количества преступлений, совершенных туристами на 14% по сравнению с 2013 годом. «Туристы в Дубае приезжают каждый день со всех стран мира, и они зачастую не считаются с нашим законодательством. Считаю, что открытие специализированного суда поможет урезонить туристов и ускорить процесс рассмотрения дел».
Новости тематики
- Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
- Парк панд открылся в приграничном Приморью китайском горнолыжном курорте Ябули
- Названы обладатели самых красивых тел в мире
- Первый в мире ресторан для нудистов откроется в конце июня
- Путешественников по Южной Корее приглашают принять участие в акциях
- В Северную Корею будем ездить без виз
- В феврале в Южной Корее пройдёт фестиваль шопинга "Korea Grand Sale"
- Приморцы покорят Южную Корею на своих автомобилях
- В Сеуле начались летние распродажи
- "Русская деревня" во Вьетнаме надеется на возвращение дальневосточников
Новости раздела
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...