В Дубае появится суд для пьяных туристов

Суд, направленный исключительно на правонарушения, совершенные туристами, будет создан в Дубае. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на издание Arabian Business, первые дела будут рассмотрены уже в конце 2015 года.

Как рассказал изданию главный судья Дубайского суда Мухамед Абдул Рахман, мегаполис уже устал от таких выходок туристов как злоупотребление алкоголем и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Он отметил, что в 2014 году произошел рост количества преступлений, совершенных туристами на 14% по сравнению с 2013 годом. «Туристы в Дубае приезжают каждый день со всех стран мира, и они зачастую не считаются с нашим законодательством. Считаю, что открытие специализированного суда поможет урезонить туристов и ускорить процесс рассмотрения дел».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.