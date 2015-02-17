Заглавная буква имени влияет на судьбу человека

Британские ученые пришли к выводу, что личная жизнь человека напрямую зависит от его имени.

Согласно данным, которые предоставили представители британского Университета королевы Марии, наиболее счастливые в семейной жизни люди те, имя которых начинается с букв от А до М.

Газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные НИИ сообщает, что определенные имена сулят их обладателям счастливые отношения и привлекают представителей противоположного пола.

По словам исследователей, заглавная буква в имени влияет на судьбу человека больше, чем поведение на первом свидании.

Британские ученые пришли к такому выводу, проводя исследования в сфере социологии, психологии и нейрокогнитивной науки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.