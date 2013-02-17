Почему английский язык лучше всего изучать на Мальте?

По какой причине именно обучение английскому языку на Мальте является самым оптимальным выбором? По сравнению с другими странами, в которых английский язык является государственным, на Мальте всего 40 школ английского. Среди них — огромные сетевые и маленькие частные, часто семейные. Тем не менее, они обучают ежегодно более 1000 учеников. Опять же, вопрос: «Почему столь высокий спрос?».

Мальта является популярнейшей страной для изучения английского языка во всем мире. Качество преподавания неизменно находится на высочайшем уровне. Все школы ежегодно аккредитуются Мальтийским министерством образования и входят в ассоциацию FELTOM, контролирующую уровень обучения. Уследить за школами просто из-за их малого количества, поэтому английский на Мальте давно выше всяких похвал.

Школы вместо отелей в самом сердце курорта

Исторически, Мальта — двуязычная страна с государственным английским. Исторически уровень преподавания в стране находится на высочайшем уровне, и, как следствие, в языковых школах работают одни из лучших учителей в мире. Список программ обучения на Мальте также богат, как и в самой Великобритании:

Общий английский.

Бизнес английский.

Английский технический язык.

Английский язык для профессиональных целей.

Английский язык для спортивных целей.

Подготовка к международным экзаменам.

Отметим, что обучение на Мальте проходит по программе классического британского английского.

Языковые школы находятся в самом центре Мальты, где плотно друг к другу прижимаются города: Слима, Сент-Джулианс, Гзира и Мсида. Оказаться в другом городе легко — порой, достаточно просто перейти улицу. Тем не менее, в любом уголке страны у рядовых граждан настоящее британское произношение, без какого-либо акцента.

Помимо непосредственно обучения, языковые школы уделяют серьезное внимание организации свободного времени. Собственно, преподаватели считают, что досуг — это продолжение занятий, но уже другими способами. По этой причине большинство экскурсий связано с общением. Это полезно не только в плане языковой практики, но и для общего развития: долгая и насыщенная история Мальты постоянно переплетается с Европой.

Непременно в ходе экскурсий будут продемонстрированы красочные шоу, показаны роскошные дворцы Валетты и безлюдные улицы древней столицы, построенной впервые в Европе по градостроительному плану.

Хорошие преподаватели, уютные дома, веселые экскурсии и развлекательные программы…что еще нужно для эффективного обучения английского языка? Пожалуй, также нужно отметить, что языковые курсы на Мальте гораздо дешевле, чем в Англии.

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