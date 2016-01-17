Сегодня приморцы могут наблюдать невооруженным глазом комету с двумя хвостами

Комета C/2013 US10 "Каталина", известная как комета с двумя хвостами, максимально приблизится к Земле сегодня, 17 января. Приморцы могут наблюдать ее в телескоп и даже бинокль, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" .

Однако комета уже разочаровала астрономов - при не достаточно сильном увеличении хвостов не видно. А не вооруженным глазом она и вовсе выглядит как синее пятнышко на ночном небе в районе ковша Большой Медведицы.

После 17 января "Каталина" начнет удаляться от поверхности Земли, но все равно еще некоторое время ее можно будет наблюдать доступными средствами.

Комета "Каталина" была открыта в октябре 2013 года. В ноябре 2015 года объект завершил свой первый облет Земли и пошел на сближение.

Отметим, что аcтрологи настророженно восприняли этот "визит". По их мнению комета может быть предвестником бед, войн и катаклизмов.