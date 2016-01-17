Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сегодня приморцы могут наблюдать невооруженным глазом комету с двумя хвостами
Комета C/2013 US10 "Каталина", известная как комета с двумя хвостами, максимально приблизится к Земле сегодня, 17 января. Приморцы могут наблюдать ее в телескоп и даже бинокль, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" .
Однако комета уже разочаровала астрономов - при не достаточно сильном увеличении хвостов не видно. А не вооруженным глазом она и вовсе выглядит как синее пятнышко на ночном небе в районе ковша Большой Медведицы.
После 17 января "Каталина" начнет удаляться от поверхности Земли, но все равно еще некоторое время ее можно будет наблюдать доступными средствами.
Комета "Каталина" была открыта в октябре 2013 года. В ноябре 2015 года объект завершил свой первый облет Земли и пошел на сближение.
Отметим, что аcтрологи настророженно восприняли этот "визит". По их мнению комета может быть предвестником бед, войн и катаклизмов.
Новости тематики
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
Новости раздела
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
Шикарная шутка, природа! Заметили? Что как только какой метеорит, астероид, инопланетяне. . . . всегда плохая погода. Всегда. Вот и чего он сейчас летит? Ну завтра апокалипсис!