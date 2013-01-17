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Информация об ужесточении паспортных требований Таиланда вызвала замешательство
16 январяя к в СМИ появилась информация об ужесточении требований Таиланда для въезжающих в страну россиян. Для въезда в страну требуется паспорт, срок действия которого заканчивается не ранее, чем через шесть месяцев после окончания поездки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Глава службы маркетинга Московского офиса Туристического управления Таиланда Константин Кинель отметил, что никаких новшеств указанное правило не несет. «Срок действия паспорта не менее 6 месяцев требуется вот уже 17 лет. Туристы также обязаны иметь в паспорте две пустые страницы и заполнить миграционную карту. В посольстве не вводили никаких изменений. Возможно, произошел ряд нарушений, поэтому об этом обязательстве вновь было заявлено», – пояснил он.
Российские туроператоры также сообщили, что продолжают работу в прежнем режиме. Правда, некоторые из них сообщили, что правило шести месяцев действует для всех вновь продаваемых туров, в то время как на уже проданные пакеты не распространяется.
Между тем, появившаяся информация вызвала небольшую панику среди туристов и туристических агентств. Дело в том, что в Таиланде не всегда обращали серьезное внимание на наличие указанных шести месяцев.
Например, в 2012 году на сайте Thai Airways появилось сообщение о том, что пассажиры этой авиакомпании могут летать в Таиланд с паспортом, срок действия которого составляет не менее одного месяца. Позже представители авиакомпании заявили о том, что «поблажка» вытекает из правил IATA.
«Вся «эксклюзивность» Thai Airways в данном вопросе заключается в способности обращать внимание на детали. Если обратиться к указанному руководству, то, действительно, правило «6 месяцев» действует до сих пор, но для граждан целого ряда государств, в число которых входят и россияне, предоставляется исключение. Посещать Таиланда может пассажир, минимальный срок действия загранпаспорта у которого не должен превышать срок его пребывания в стране», – рассказала глава департамента маркетинга SRG Holdings Марина Ардашева.
В компании подтвердили, что правило актуально, по крайней мере, уже с сентября 2011 и действуют для всех перевозчиков. Безусловно, финальное решение – разрешить въезд в страну пассажиру из России или нет, остается на усмотрение офицера миграционной службы Таиланда, пишет РИА "Новый Регион".
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