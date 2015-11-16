Россия вошла в топ-50 самых креативных стран мира

Обнародован рейтинг самых креативных стран мира, всего рассматривалось 139 стран, Россия заняла в нем 38-е место, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Первые три места в рейтинге - за Австралией, США и Новой Зеландией.

Исследование было проведено канадским Martin Prosperity Institute, который возглавляет известный философ и автор понятия «креативного класса» Ричард Флорида. В ходе него канадские и европейские специалисты проанализировали три фактора (так называемые 3T), влияющих на развитие креативного класса и составили по ним свои рейтинги: индексы стран по развитию технологий, по уровню таланта, а также по толерантности ( отношение к гомосексуалистам и национальным меньшинствам). Как говорится в исследовании, чтобы высчитать «индекс креативности» составители суммировали все занятые теми или иыми странами места и разделили на количество проведенных в исследовании рейтингов.

По двум первым параметрам, уровню таланта и технологической развитости, Россия вошла в тридцатку лидеров (по талантам - 15-я позиция, по развитию технологий - 22-е место). Но по толерантности Россия уступила большинству стран, заняв 123-е место. Менее толерантными оказались такие страны, как Молдавия, Армения, Тунис, Ирак, Замбия, Танзания и Гана.

Так, для составления технологического подрейтинга были взяты отчеты Всемирного банка: по затратам стран мира на научные исследования и количеству патентов (Россия заняла 29-е место, 1-е и 2-е места у Израиля и Финляндии), по использованию инновационных технологий (Россия заняла 18-е, 1-е место у Южной Кореи, 2-е - у Японии).

По словам исследователей, технологии играют роль «одного из драйверов развития экономического роста». В итоговом рейтинге технологического развития за Россией закрепилось 22-е место.

Для создания подрейтинга самых талантливых стран исследователи использовали отчеты Международной организации труда (по количеству занятых в высокотехнологичных сферах науки, медицины, Hi-Tech и т.п. Россия занимает 19-е место, 1-е место у Люксембурга, 2-е - у Бермудских островов) и того же Всемирного банка. Последний определил, что связаны с вузами или имеют высшее образование в России 77% населения (15-е место), в то время как в Южной Корее (1-е место) это характерно для 100% населения, в США (2-е место) - для 94%. Важно отметить, что при составлении «рейтинга талантов» учитывалась доля креативного класса в каждой из рассматриваемых стран, к примеру, в России она составляет 39%, что также соответствует 19-му месту среди 139 стран мира.

- Тем не менее использование и развитие этих двух составляющих существенно нивелируется, если не учитывать развитие третьей составляющей - толерантности, - утверждают исследователи. - Она работает как связующая, основная платформа для создания широкого контекста как для технологических новаций, так и для привлечения талантов.

Рейтинг толерантности, в котором Россия оказалась в «хвосте» со 123-м местом (на 1-м и 2-м местах - Канада и Исландия), был составлен на основе опросов известного Института Гэллапа, проведенных с 2012 по 2014 год. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе организации, в России ими было опрошено 1,5 тыс. респондентов из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Хабаровска и Екатеринбурга. Всем им было задано два вопроса - «Ваш город является хорошим местом для этнических или расовых меньшинств?» и «Ваш город является хорошим для геев и лесбиянок?». Как показал опрос Гэллапа, на первый вопрос положительно ответили 50% опрошенных россиян (114-е место; наивысший показатель - в 93% и 92% - у Новой Зеландии и Буркина Фасо соответственно), а на второй - всего 12% (89 место; наивысший показатель в 85% - у Нидерландов, следом идет Канада (81%). Таким образом, россияне оказались гораздо толерантнее к этническим меньшинствам внутри страны, чем к гомосексуалистам.

В 2011 году канадский институт выпускал пилотное исследование-рейтинг креативности стран, в котором Россия заняла 30-е место. На тот момент по рейтингу толерантности за Россией закрепилось 77-е место. При этом за 4 года доля креативного класса в России увеличилась на 0,5% (в 2011 была 38,5%).

Но сравнивать показатели 2011 и 2015 годов нельзя, пояснила «Известиям» один из составителей прошлого и нынешнего рейтингов директор шведского Института процветания Скандинавии Шарлотта Мелландер (Charlotta Mellander): в 2011 году рейтинг составляли из 80 стран, тогда как в этом их 139.

- Нельзя с точностью сказать, как изменилось положение России в рейтинге ни по одному показателю - стран стало больше, и поэтому изменился подсчет. С точностью можно сказать одно: Россия стала страной с самым низким показателем толерантности из топ-50 наиболее креативных стран, - говорит Мелландер. - В случае России толерантность наиболее повлияла на ее положение во всем рейтинге креативности.

В частности, считает Мелландер, высокий уровень нетерпимости сильно ухудшает привлекательность России для иностранных инвесторов.

Тем не менее европейские инвесторы не подтвердили «Известиям» такую «фильтрацию».

- На потенциальных итальянских инвесторов фактор мигрантов и толерантности не действует. По большому счету, самый главная проблема - это бюрократический барьер, на втором месте - незнание российской действительности. Да и пропаганда, которую делают на Западе, тоже серьезно влияет на инвестиции в Россию, - считает президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.

Согласно последнему исследованию Всемирного экономического форума по исследованию бизнес-климата, у России проблемы ограничивающего фактора, прежде всего с коррупцией, замечает замдиректора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.

- Так же, кстати, как и во многих странах БРИКС. На втором месте - неустойчивость налоговой системы, которая постоянно меняется, - говорит он. - Прежде всего на конкурентоспособность экономики влияют уровень технологического развития и уровень самореализации у творческой и научной интеллигенции.

Компании культивируют лояльное отношение к ЛГБТ-сообществам и этническим группам, скорее, как некий рекламный ход, способствующий притоку новых клиентов, компании крайне редко выбирают регионы исходя из отношения к таким меньшинствам, соглашается заместитель секретаря Европейской ассоциации малого и среднего бизнеса Патрик Гиббельс (Patrick Gibbels).

С ним согласны и российские аналитики.

- К таким рекламным средствам в основном прибегают «колеблющиеся» компании, низкая толерантность не является препятствием для них при выборе региона развития бизнеса, - подчеркивает Маргарита Горшенева, директор по развитию инвестиционной компании QB Finance, работающей с зарубежными инвесторами.

- Чаще работодателю глубоко наплевать на физиономию, форму носа, ему главное, чтобы работник был хороший, об этом свидетельствуют наши исследования, - говорит руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель. - Это всегда проблема выбора работодателя. Есть работодатели, которые придерживаются жестких позиций и принимают на работу только славян или наоборот.

Такой разрыв между высоким развитием технологий в России, большим количеством творческих людей и отношением к сексуальным меньшинствам он считает проявлением патриархальных ценностей в российском обществе.

- Отсюда в российском обществе такой диссонанс. Люди имеют хорошее образование, но отход от патриархальных ценностей идет очень медленно. Отсюда и отторжение представителей любых меньшинств, - говорит Мукомель.

Вместе с тем уровень толерантности и межэтнического согласия в разных регионах России отличается, замечает руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Леокадия Дробижева.

- Установки сейчас стали лучше, идет привыкание к инокультурному притоку мигрантов. Сейчас внимание переключено на другие социальные и военные проблемы. Где-то 80% людей готовы к межэтническогому общению на производстве, к повседневным, трудовым контактам. К соседству - где-то 70–60%, больше исключительности в сфере семейных контактов, но это не только в нашей стране, - говорит она. - Готовность россиян к межнациональному общению по сравнению с другими странами не сильно отличается. Согласно европейским данным, готовность примерно такая, как в Испании, намного лучше, чем в Венгрии или в Израиле. Но, конечно, хуже, чем во Франции. Там другой принцип этнокультурного различия.

Сами представители ЛГБТ, впрочем, соглашаются с результатами исследования и тоже говорят о зависимости развития экономики от отношения к меньшинствам. По данным ежегодного опроса межрегионального общественного движения «ЛГБТ-сеть», в 2015 году 32% ЛГБТ (в опросе приняло участие 1346 человек) столкнулись с дискриминацией и травлей на рабочем месте только из-за их сексуальной ориентации. Однако это меньше, чем в 2014 году.