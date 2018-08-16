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Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе

16 Августа 2018, 17:33 | В мире

Пресс-служба Кремля не стала опровергать слухи

Президент России Владимир Путин 18 августа посетит Австрию, чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков, а также помощник президента Юрий Ушаков рассказали, что у Путина запланирован визит в Берлин (18 августа в столице ФРГ Путин встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель). По пути в Германию он остановится в Австрии. «Мы заедем и поздравим», — сказал Ушаков.

В МИД Австрии не смогли предоставить оперативный комментарий, так как в стране 15 августа — выходной, пишет РБК.

анее в среду о готовящемся приезде Путина на свадьбу главы МИДа сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. По данным издания, элитное спецподразделение австрийской полиции «Кобра» займется охраной мероприятия именно из-за визита «высочайшего уровня». При этом «Кобра» уже провела «несколько детализированных брифингов с будущими женихом и невестой».

По данным Kronen Zeitung, свадьба состоится в южной Штирии, австрийской земле, славящейся своими виноградниками. Подготовка визита российского президента подразумевает «масштабные мероприятия». «Речь идет о снайперах в виноградниках и сопровождении из аэропорта Грац-Талерхоф», — сказал газете эксперт по безопасности.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выйдет замуж за Вольфганга Майлингера, австрийского финансиста и предпринимателя. Как пишет Kurier, Майлингер был неизвестен широкой публике до назначения Кнайсль в правительство, которое состоялось в декабре 2017 года. С тех пор Майлингер появляется на всех публичных мероприятиях вместе с Кнайсль.

Kurier называет будущего супруга главы МИДа бизнесменом, которому не всегда сопутствует удача. Так, он пытался открыть производство биогаза в австрийской земле Бургенланд, но не смог найти необходимых для этого €30 млн. Одним из партнеров проекта была компания Pronovis AG (до 2014 года Майлингер возглавлял ее совет директоров), но в ноябре 2017 года фирма была ликвидирована. Сейчас на вопрос о сфере деятельности Майлингер отвечает, что у него финансовый проект за рубежом.

53-летняя Карин Кнайсль заняла пост министра иностранных дел в декабре прошлого года. В правительство ей предложил войти нынешний канцлер Австрии Себастьян Курц. Кнайсль — беспартийная, однако на протяжении своей карьеры активно сотрудничала с возглавляемой им Австрийской народной партией.

На работу в МИД она впервые пришла в 1990 году, до 1998 года занимала различные посты, в том числе в посольствах в Париже и Мадриде. С 1998 года занялась преподаванием — читала лекции по международному праву, истории Ближнего Востока, энергетической политике, а также была политическим комментатором и журналистом. Кнайсль владеет семью языками, в том числе арабским, ивритом, венгерским. Свое первое интервью в ранге министра она дала на арабском.

Визит Путина на свадьбу австрийского министра — событие неожиданное, отметил в разговоре с РБК замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. У президента России сложились личные отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, но на министерском уровне подобных тесных связей раньше не было замечено, продолжает эксперт. Визит на свадьбу будет воспринят как реверанс в сторону Австрии, причем не столько в сторону министра, сколько в сторону главы правительства Себастьяна Курца. В других странах ЕС визит Путина на празднество будет воспринят негативно, полагает эксперт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: брак  меркель  фрг  австрия  свадьба  Путин  министр  Россия 



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