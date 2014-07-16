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Стрельцам стоит пострелять денег на стороне
Гороскоп на неделю с 14 июля по 20 июля
Овен. Для достижения успеха в делах Овнам рекомендуется воздержаться от личных инициатив и не принимать радикальных решений. Успешно сложатся дела, связанные с финансированием долгосрочных проектов. Скорее всего, вам удастся использовать ресурсы партнеров для их завершения. Деловые встречи лучше запланировать на конец недели.
Телец. Тельцам рекомендуется заняться укреплением делового сотрудничества. Можно вести переговоры и подписывать соглашения, рассчитанные на долгосрочное партнерство. Не доверяйте незнакомым людям. В конце недели могут вырасти доходы, увеличится производительность труда.
Близнецы. Близнецам рекомендуется делать ставку на традиционные виды деятельности. Старайтесь браться за ту работу, которую вы хорошо знаете, в которой у вас имеется большой опыт. Воздерживайтесь от планирования и применения технических новинок в своей деятельности. Во второй половине недели желательно брать инициативу в свои руки.
Рак. Ракам на этой неделе рекомендуется избегать контактов с начальством и не проявлять излишних инициатив. Возможно, к вам будут предъявлять завышенные требования, ставить перед вами сжатые сроки выполнения плановых работ. Наиболее важные дела лучше отложить на конец недели.
Лев. У Львов, проходящих обучение в вузах или сдающих вступительные экзамены, на этой неделе могут произойти неожиданные изменения в планах. Например, неожиданно испортятся отношения с кем-то из преподавателей, что повлияет на образовательный процесс. Абитуриенты могут резко передумать поступать в тот или иной вуз.
Дева. Девам рекомендуется отдавать предпочтение контактам с более старшими и опытными людьми. Сотрудничество с ними позволит вам точно исполнить все договоренности. Не торопитесь брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.
Весы. Весам на этой неделе необходимо исполнять запланированный объем работы в срок. Этого будет нелегко добиться, если ваша работа зависит от поставщиков и деловых партнеров: они могут вас подвести. Старайтесь полагаться на себя, тогда к концу недели вы сможете добиться успеха.
Скорпион. Скорпионы смогут преуспеть в делах, которые находятся под их личным контролем. Это удачное время для начала самостоятельного обучения, а также для поездок с целью обмена опытом и повышения уровня квалификации. В трудовом коллективе может сложиться нервозная обстановка.
Стрелец. Стрельцы в первой половине недели смогут урегулировать некоторые финансовые вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это подходящее время для поисков дополнительной подработки. Вторая половина недели благоприятствует развитию партнерских связей.
Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется заниматься долгосрочным планированием и поиском единомышленников. Возможно, вы возобновите деловые контакты с теми людьми, с которыми раньше сотрудничали. Вторая половина недели пройдет успешнее благодаря продуктивному взаимодействию с коллегами и подчиненными.
Водолей. У Водолеев на этой неделе укрепятся отношения с вышестоящим руководством. При возникновении осложнений в трудовом коллективе обращайтесь к начальству: вы найдете у него поддержку и понимание. Вторая половина недели благоприятствует учебе и творческим видам деятельности.
Рыбы. Рыбам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на вопросах повышения уровня профессиональной квалификации. Прислушивайтесь к советам более опытных коллег, используйте для обмена мнениями средства Интернета: общайтесь на специализированных форумах, проходите вебинары.
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