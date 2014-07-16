Чем Сайпан, Тиниан и Рота притягивают дальневосточников и других россиян

Признаться, я не понимала своих знакомых, несколько лет подряд выбирающих Сайпан в качестве места отдыха, когда география того же пляжного туризма настолько широка.

Думала, что это вынужденная мера, вызванная тем, что там идеальные условия для семей с маленькими детьми, более комфортный по сравнению с азиатским климат и всего лишь часовая разница во времени с Владивостоком. Организованный Управлением по туризму Северных Марианских островов пресс-тур показал, что дело не только в этом.

Вообще, к Северным Марианам относится 14 островов, три из которых являются наиболее посещаемыми туристами. Самый известный - Сайпан - уже давно стал общепризнанным центром семейного отдыха. В 10 минутах лета от него - Тиниан, чья история тесно переплелась со Второй Мировой, в получасе - остров Рота, сохранившийся в том виде, что создала его природа, и вызывающий ощущение абсолютной оторванности от мира и какой-то щемящей уединенности. И для того, чтобы составить полное впечатление о том, что же такое Северные Марианы, понять, почему поток повторных туристов растет из года в год, надо побывать на каждом из них.

Разные по характеру и атмосфере острова объединяет всепоглощающая атмосфера расслабленности, покоя и… всепрощения. Последняя ассоциация не случайна: острова неоднократно меняли своих хозяев, переходя от испанцев к немцам, от тех к японцам, а затем к американцам. Последняя смена стала для Северных Мариан особенно кровавой, тем не менее сегодня здесь бережно чтут память и победителей, и побежденных. А расцветающие аккурат в то время года, когда началась битва за Сайпан, «огненные деревья», «полыхающие» красным «пламенем», с одной стороны, красноречиво напоминают о пролитой здесь крови, с другой - демонстрируют вдохновляющую волю к жизни этих удивительных островов.

Дыхание военной истории

Война пришла на Сайпан летом 1944 года. Американцев манила вовсе не райская атмосфера здешних мест. Остров представлял собой идеальный плацдарм в Тихом океане для ведения военных действий с Японией. Подробно об этом можно узнать в Американском мемориальном парке и Музее истории, а максимальное погружение обеспечивает продающаяся там же очень пронзительная книга «Мы пили свои слезы», позволяющая взглянуть на прошлое глазами юных чаморрцев, проинтервьюировавших уцелевших в войне бабушек и дедушек и сопроводивших их рассказы своими рисунками.

О битве за Сайпан и сегодня напоминает немало памятных мест. Приехав на Суисайд-Клиф - где когда-то японский главнокомандующий, поняв, что проигрывает американцам, сделал харакири, послужив примером для сотен подчиненных - я обратила внимание на двух русских мальчишек, пристально смотрящих с обрыва вниз. Мужчина, оказавшийся их дедом, перехватил мой взгляд, и мы разговорились. Они прилетели на Сайпан второй раз. Зимой внуков так впечатлила экскурсия по местам военных событий, что последующие месяцы главными «сказками на ночь» были хроники битвы и переведенные дедом на русский истории из той самой книги юных чаморрцев. Вопрос, куда лететь летом, даже не стоял - Сайпан. «Мы много где были, и пляжным отдыхом нас не удивишь, но здесь он обретает дополнительный смысл, поскольку, помимо привычного набора развлечений, стимулирует к познанию нового и «перенастраивает» струны души», - признался глава семейства.

За соседний остров Тиниан, площадью всего 100 кв. м, битва была не менее жаркой. В результате он печально знаменит располагающимся на нем американским аэродромом Нортфилд, откуда было совершено более 2 тыс. вылетов бомбардировщиков «Суперкрепость». Именно отсюда вылетали и B29 с «малышом» на Хиросиму и «толстячком» на Нагасаки. Туристы могут своими глазами увидеть места хранения этого адского груза.

Пляжи, птицы, океан

Северные Марианы омываются и Филиппинским морем, и Тихим океаном. Столь богатой цветовой палитры водной глади - от нежной лазури до глубочайшей синевы - я не видела нигде. Прозрачность - исключительная: отошел ли ты на несколько километров от берега на катере, летишь ли на Роту или Тиниан - видимость на несколько десятков метров. Каверн-, рек- и стеновые дайвы манят ныряльщиков со всего света (на тинианском Флеминге, например, кажется, что ты не погружаешься, а летишь). Одни из самых красивых пляжей - на Тиниане: Тага Бич, Каммер Бич, Чулу… Там же любопытное природное явление - «плюющаяся дырка» БлоуХоул.

Немало красивых мест и пляжей и на Сайпане. Стоит взять в аренду машину - и найти тот, что идеально отвечает вашим требованиям, не проблема. Несколько минут на катере - и вы на крохотном островке Манагаха, считающемся одним из лучших в мире мест для снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и, обычно, с ластами). Чуть отплываешь от берега - и вот он, причудливый морской мир!

А Рота просто создана для неспешного созерцательного отдыха. Никакой суеты, машины на дорогах встречаются реже, чем карликовые олени, и растворяющееся в воздухе время… Среди интересных мест - птичий заповедник «Ай Ченчон», обитатели которого словно специально позируют перед камерами, каменоломня латтэ, где сохранились образцы громадных глыб в форме чашек кофе, служивших опорами домов древних чаморро (какие секреты были подвластны древним чаморрцам?). А еще здесь самое прозрачное море на Северных Марианах, и поплавать в окружении рыб можно без всякого снорклинга.

От клабмейтов до рулетки

Отельная база Северных Мариан рассчитана на все категории туристов и включает несколько десятков гостиниц и курортов разного уровня. Так, Pacific Islands Club Saipan уже более десяти лет привлекает гостей своим особым отношением и сервисами для семей с детьми всех возрастов, начиная от особой категории номеров для малышей, развлечений в водном парке и на суше, детского клуба с интересной развивающей программой на каждый день - до услуг няни и специального питания в пяти ресторанах отеля. Для пар без детей - номера с романтическим интерьером, свадебные церемонии, приватные ужины на берегу моря или на веранде ресторана с видом на лагуну. Все проживающие в отеле имеют бесплатный доступ к водному парку, аттракционам, развлекательным программам с клабмейтами и занятиям спортом с необходимым инвентарем. До Гарапана - центра острова - каждый час курсируют бесплатные автобусы, а русскоговорящие сотрудники готовы оказать гостям любую помощь.

Hyatt Regency Saipan - другая история. Тихо, камерно и умиротворяюще. С балкона каждого из 318 номеров открывается панорамный вид на океан. Отель расположен на Гарапане и находится в нескольких шагах от центра водных видов спорта, гольф-поля и мест для рыбной ловли. Фитнес-центр Club Elan включает гимнастический зал, открытый и закрытый бассейны, гидромассажные SPA-ванны, сауны, теннис и т.д. Среди ресторанов - итальянский Giovanni’s, японские Teppanyaki и Miyako, а также интернациональный Kilili Cafeand Terrace. Здесь с удовольствием останавливаются и деловые туристы: общая площадь для проведения мероприятий составляет более 1300 кв. м, в т.ч. под открытым небом, а комфортабельные номера оборудованы рабочими столами и системой прямых телефонных звонков с функцией голосовой почты.

Самые азартные выбирают Tinian Dynasty Hotel&Casino на одноименном острове. Интерес к нему настолько высок, что владельцы планируют построить новый корпус. И дело не только в казино, но и в комфорте самого отеля. Здесь есть чем заняться и помимо рулетки: дайвинг и снорклинг, теннис и мини-гольф. Недавно для туристов приобрели шикарный американский катер 2014 года постройки. Отправившись на нем на рыбалку, всего лишь за час мы поймали пару крупных тунцов. Но реально добыть и марлина.

Тем же, кто мечтает о бескомпромиссной уединенности, стоит отправиться на Роту и остановиться в лучшем отеле острова - Rota Resort&Country Club, состоящем из нескольких 2-этажных вилл, чудесного ресторана с верандой (обязательно попробуйте фирменный фруктовый десерт в кокосе!), зоны отдыха с бассейном и гольфовых полей. Ощущение оторванности от мира усиливается полным отсутствием сотовой связи. Wi-fi есть только в лобби, в номера - просторные, уютные, с гостиной и несколькими спальнями - его не проводят специально: ничто не должно нарушать покой гостя.

Небо. Самолет. Свобода

Тем, кому ленивый пляжный отдых кажется пресным, есть чем разнообразить свой досуг. Лично на меня самое сильное впечатление произвело пилотирование «Сессны» на Тиниане. «Не бойтесь, это даже проще, чем водить машину», - завершил краткий инструктаж молодой пилот Райан, с которым мне предстояло подняться в небо. Мы шли по летному полю к самолету, я прислушивалась к своим ощущениям и не понимала, откуда во мне, страшно боящейся высоты, такое странное спокойствие. Едва приземлившись, я тут же захотела обратно в небо: пьянящее ощущение истинной свободы и осознание того, что все преграды - только в наших головах, - дорогого стоят.

Среди прочих развлечений - гонки по джунглям на багги и квадрациклах от MarianasTrekking, волшебное шоу иллюзионистов Sand Castle Dinner в отеле Hyatt, увлекательный музыкальный ужин Sunset Dinner Cruise на парусном судне под зажигательные песни Роджера или практически интерактивное шоу танцев и песен народов Микронезии (Um BBQ DinnerShow) в отеле Fiesta. Кстати, отдыхающие на Сайпане представительницы слабого пола нередко берут уроки местных танцев. Мне довелось побывать на одном из таких занятий у таитянки Ирмы по приглашению бывшей дальневосточницы, ныне живущей и работающей на Сайпане, Екатерины МАРКОВОЙ. И это был настоящий фейерверк эмоций!

Подробнее о насыщенной неделе на Северных Марианах - на www.zrpress.ru. О том, чем занимаются и как себя чувствуют живущие на Сайпане дальневосточники, - в ближайших номерах «Золотого Рога».

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.