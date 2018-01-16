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Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
Гороскоп на неделю с 16 по 21 января
ОВЕН. На этой неделе финансовый риск оправдан не будет, поскольку интуиция может вас на этот раз подвести и подсказать неверное решение. С крупными покупками лучше подождать, скоро вам понадобятся деньги на важное дело.
ТЕЛЕЦ. В финансовом плане у вас не предвидится особых проблем. Во второй половине недели возможно получение неожиданных денег. С долгами вам лучше разобраться до среды. В начале недели задумайтесь о выгодном предложении, но окончательное решение лучше принимать в пятницу. В воскресенье лучше не тратить много.
БЛИЗНЕЦЫ. На нынешней неделе вероятны выгодные деловые предложения и крупные денежные поступления. Среда - удачный день для подписания договоров и соглашений. Пятница - подходящий день для начала нового проекта. Суббота обещает быть благоприятной для походов по магазинам, купите себе приятный подарок, не особо заботясь о цене.
РАК. На этой неделе вам, похоже, придется улаживать вопросы, связанные с развитием вашего бизнеса, укреплять свою деловую репутацию. В четверг возможен эмоциональный порыв, под влиянием которого вы можете потратить крупную сумму. Так что не давайте эмоциям овладеть вами - и деньги будут целее.
ЛЕВ. Неделя в целом благоприятна, однако в среду вас могут подстерегать соблазны, которые опустошат ваш кошелек, если вы не сумеете вовремя остановиться и доказать себе, что вам эта дорогая вещь совсем не нужна. Во вторник вас может озадачить деловая встреча или странное поручение начальства. В конце недели возможны новые денежные поступления.
ДЕВА. Финансовое положение стабильно, но не совсем вас устраивает. Поэтому деловая активность и желание изменить данную ситуацию могут увенчаться успехом. В этом вам помогут надежные партнеры. Но не стоит принимать авантюрные предложения. Вторник - удачный день для покупок и приобретений. В четверг вероятны новые денежные поступления.
ВЕСЫ. На этой неделе возможны суета и хлопоты, связанные с благоустройством офиса или переходом на новую работу. Во вторник возможны мелкие проблемы, неувязки и задержки, которые способны сбить вас с толку, отвлечь от главной задачи. В выходные дни лучше приобретать только самое необходимое.
СКОРПИОН. Ваша карьера идет в гору. Вас считают настоящим профессионалом и хорошим специалистом. Ждите повышения в должности и прибавки к зарплате. Вы это заслужили. Дополнительная прибыль позволит вам съездить отдохнуть в теплые страны. Коммерческие замыслы этой недели имеют неплохие шансы быть успешно воплощенными в жизнь.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе возможны непредвиденные финансовые затраты, так что постарайтесь воздержаться от ненужных покупок. Вторник может оказаться одним из самых удачных дней в материальном плане. А вот в субботу лучше не впутываться в авантюрные ситуации, даже если предложения исходят от близких людей или друзей.
КОЗЕРОГ. В финансовом плане неделя достаточно удачна и стабильна, за исключением воскресенья, когда желательно не планировать серьезных покупок. В среду могут поступить интересные финансовые предложения. Во вторник будьте осторожны, так как вероятны денежные потери. В пятницу возможен выгодный контракт, но внимательно читайте его условия.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник могут удачно пройти деловые переговоры. В среду будьте осторожны, не берите крупных кредитов. Материальное положение заметно улучшится, это очень порадует вас. Возможно, у вас появится новый источник дохода.
РЫБЫ. На этой неделе вы можете рассчитывать на финансовую поддержку со стороны. Но не пускайте деловые вопросы на самотек, вам же потом придется отвечать по счетам. Если вы решили купить квартиру или автомобиль, то самое время взять долгосрочный кредит на эти цели.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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