Путин опять признан самым влиятельным человеком мира

Президент России Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира, который составлен журналом Forbes. В прошлом году журнал также называл его самым влиятельным человеком, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей, составленный журналом Forbes. Он опубликован на сайте журнала.

«Российский лидер продолжает получать то, что он хочет <...> от родины до Сирии» и до «выборов президента США», указывает Forbes.

Второе место в рейтинге журнала занял избранный президент США Дональд Трамп, а третье — канцлер Германии Ангела Меркель. На четвертом месте — глава КНР Си Цзиньпин, на пятом — папа римский Франциск.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.