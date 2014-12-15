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В китайской провинции Хэйлунцзян пройдет сразу 86 зимних мероприятий
15 Декабря 2014, 17:00 | В мире
Сразу 86 зимних мероприятий пройдут в провинции Хэйлунцзян этой зимой. Как сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на экономическую газету провинции Хэйлунцзян, в их число войдет харбинский международный фестиваль льда и снега, новогодний фестиваль Хэйхэ, фестиваль зимней рыбной ловли на озере Цзинбоху, авторалии и гонка-кросс в уезде Мохэ.
Для того, чтобы вместе встретить Новый Год и погрузиться в национальную атмосферу в провинцию Хэйлунцзян пригласят не только туристов, но и почетных гостей из России, Южной Кореи и других стран.
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Теги: хейлунцзян фестиваль туризм китай
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