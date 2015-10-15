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Европейцы фактически признали Крым в состав России
15 Октября 2015, 12:58 | В мире
Известное французское издательство Larousse выпустило новый социально-экономический атлас мира на 2016 год. В нем Крым включен в состав Российской Федерации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В посольстве Украины также отреагировали на эту ситуацию. Дипломаты назвали решение издательства отнести Крым к России "крайне неприятным сюрпризом" и потребовали внести изменения в атлас, сообщает газета "Золотой Рог". При этом в электронном варианте атласа, опубликованном на сайте того же издательства, Крым все еще значится частью Украины.
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