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Если жена попросит колечко из антиматерии, бегите!
Вы до сих пор думаете, что бриллианты и платина самые ценные? Ошибаетесь! Ни платина, ни бриллианты, и уж тем более не золото. Хотя последнее с момента своего открытия продолжает считаться символом богатства, и даже сегодня это надежное вложение. Цена его постоянно растет и составляет уже 40 долларов за грамм.
И все-таки это дешево - по сравнению с некоторыми другими материями. Журнал Reflex предлагает посмотреть на них внимательнее.
Калифорний 252
27 млн долларов за грамм! Каково, а? Причем его высокая цена вызвана не столько редкостью, сколько свойствами: один грамм калифорния в секунду выделяет столько же нейтронов, сколько целый ядерный реактор. И если бы люди захотели получить его классическим способом - из радия, то потребовалось бы 200 кг - а столько нет во всем мире...
Калифорний используют в ядерных реакторах, при лучевой терапии опухолей и в устройствах, которые исследуют слои воды и нефти при добыче последней. Назван в честь Калифорнийского университета, где и был «добыт».
Пейнит
Грамм стоит 300 000 долларов. За что? За редкость! Пейнит считается самым редким минералом на планете, за что и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Впервые был обнаружен в Бирме в середине прошлого века, и в честь своего первооткрывателя, британского минералога Артура ПЕЙНА, получил название.
Тааффеит
Драгоценный камень сиреневого цвета, также получивший название в честь своего открывателя графа Ричарда ТААФФЕ. И также относится к редчайшим. Цена: в зависимости от качества от 2 500 до 20 000 долларов.
Используется только как камень для украшений и коллекций, а больше приспособить его некуда: с камнем просто невозможно работать из-за его жесткости.
Бриллианты
65 000 долларов за грамм и лучшие друзья девушек – да, это про них, те самые обработанные алмазы. На самом деле цена бриллианта может сильно варьироваться, главное - качество его огранки: насколько грани геометрически точны и пропорциональны. А также его цвет и чистота.
Тритий
Цена - 30 000 долларов за грамм. Когда он был открыт (в начале прошлого века), то это был природный тритий, но со временем люди научились создавать его искусственно. За что тогда такая цена, спросите? Дело в том, что его производство обходится как раз в те самые 30 тыс. за грамм, или 30 млн за кг.
Используется в биологии и химии. А также при производстве ядерного оружия.
Плутоний
Стоит около 4 000 долларов. Однако многим людям этот радиоактивный металл обошелся намного дороже. Он им стоил жизни...
На протяжении Второй мировой войны и после ее окончания американские ученые проводили эксперименты на животных и людях, вводя внутривенно дозы плутония, - все они умерли. Причем 18 испытаний были проведены без предварительного согласия.
Сегодня плутоний используется в ядерных реакторах и в ядерном оружии.
Антивещество
Что, не знали о существовании такого? А оно есть! Антивещество состоит из античастиц. И известно как одна из самых дорогих субстанций на Земле: по оценкам NАSА 2006 года, производство миллиграмма позитронов стоило примерно 25 миллионов долларов!
Используется в медицине (например, томографы), создании ракет, оружия и пр.
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