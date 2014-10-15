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Мужское белье скажет всё об экономике

15 Октября 2014, 14:05 | В мире

Состояние дел в экономической сфере той или иной страны по каким только индексам не считают…

Мы, россияне, привыкли содрогаться, глядя на очередной скачок евро или доллара на валютной бирже. Схема проста: рубль стремительно идет вниз, значит всем привет. В смысле, приятного мало.

Однако мало кто знает, что состояние дел в экономике можно отслеживать не только по курсу «зеленого» к рублю, по ценам в магазинах или инфляции, которую наши власти исправно занижают. Есть и другие показатели, включая весьма диковинные. Итак, самые необычные экономические показатели в мире от портала РБК.

Индикатор первого свидания

Концепция: Люди начинают активнее искать пару, когда экономическая ситуация ухудшается и потребительский оптимизм падает (они одиноки!). Доказательство: Сайт знакомств Match.com фиксирует сильные всплески активности, которые соответствуют экономическим спадам. Компания заявила, что в четвертом квартале 2008 года наблюдался самый оживленный трафик за семь лет (а вторые по загруженности выходные в его истории пришлись на ноябрь 2008 года, когда индекс Доу-Джонса упал до пятилетнего минимума). По данным Match.com, активность пользователей также выросла после терактов 11 сентября.

Индикатор невостребованных трупов

Концепция: Из-за высоких расходов на похороны члены семьи не забирают тело умершего из морга, поэтому их оплачивает государство. Доказательство: В 2009 году в разгар финансового кризиса, когда количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе сокращалось более чем на полмиллиона в месяц, в Детройте был зафиксирован значительный рост количества невостребованных тел в моргах. В течение двух месяцев государственные расходы на захоронение выросли почти в два раза по сравнению аналогичным периодом всего лишь годом ранее.

Индикатор количества разводов

Концепция: В браке есть свои финансовые преимущества, а бракоразводный процесс может дорого обойтись. Доказательство: Недавнее исследование показало, что во время рецессий пары меньше склонны подавать на развод, и материальная сторона часто играет не последнюю роль в таком решении.

Индикатор «Хэппи мил»

Концепция: Чтобы сохранить показатели рентабельности, рестораны прекращают раздавать подарки детям, такие как карандаши и игрушки. Доказательство: На пике рецессии 2009 года сеть ресторанов Red Robin вдвое уменьшила количество карандашей, которые выдавали детям для рисования. Любителям раскрасок пришлось туго: непросто в таких условиях раскрасить солнце в желтый цвет.

Индекс мужского нижнего белья

Концепция: В трудные времена люди отказываются от покупки нового нижнего белья, чтобы сэкономить деньги. Доказательство: Это правда. Подтвердит даже Алан ГРИНСПЕН. По оценкам исследовательской компании Mintel, в 2009 году продажи мужского нижнего белья упали на 2,3% - впервые с 2003 года.

Индикатор мусора

Концепция: Довольно просто - ВВП должен соотноситься с количеством производимого мусора. Если одни товары производятся, другие должны выбрасываться. Доказательство: Из всех категорий грузов, которые перевозят по железной дороге, ни одна не соотносится с уровнем ВВП сильнее, чем отходы. В своей статье от 2010 года экономисты Bloomberg Майкл Мак ДОНУ и Карл РИКАДОННА оценили это соотношение в 82%.

Индекс «Биг-Мака»

Концепция: Этот индекс сравнивает курсы валют в разных странах на основе стоимости «Биг-Мака». Индекс использует теорию паритета покупательной способности, чтобы подсчитать реальные обменные курсы валют разных стран. Доказательство: Журнал The Economist публикует этот индекс ежегодно. Он свидетельствует о сильной зависимости между долларовой ценой «Биг-Мака» и уровнем ВВП на душу населения. По данным The Economist, простое сравнение цен является неэффективным, поскольку затраты на рабочую силу в разных странах сильно варьируются.

Индекс губной помады

Концепция: Продажи косметики в периоды экономической нестабильности увеличиваются, в то время как продажи одежды, обуви и модных аксессуаров динамично падают. Доказательство: Индекс губной помады как своеобразный индикатор состояния экономики был предложен в 2001 г. главой одной из ведущих косметических корпораций Estée Lauder - Леонардо ЛАУДЕРОМ. Он увидел в этом вполне логичную закономерность: в каком бы состоянии ни находилась рыночная ситуация, женщины не пренебрегают своим внешним видом, предпочитая всегда выглядеть красивыми и ухоженными. В доказательство этой гипотезы приводятся статистические данные, согласно которым продажи косметики и средств по уходу за телом существенно увеличились в кризисном 2008 г. В свою очередь, многие аналитики скептически относятся к подобным закономерностям, считая их не более чем удачным совпадением и результатом успешной маркетинговой стратегии.

Индекс IKEA

Концепция: Его основная задача состоит в том, чтобы анализировать условия ведения бизнеса в той или иной стране мира. Доказательство: Индекс был разработан аналитиками российского делового портала Slon.ru по аналогии с американским индексом «Биг-Мака». За основу индекса берется стоимость одного и того же набора мебели IKEA в разных странах мира, благо, торговая сеть представлена практически повсеместно. Верхние строчки рейтинга традиционно занимают далекие Австралия и Япония - там набор шведской мебели стоит дороже всего (5,5 тыс. долл. и 5,08 тыс. долл. соответственно). Эксперты объясняют это сложной логистикой, ведь многие компоненты приходится везти из самой Швеции, что в случае с Японией и Австралией обходится очень и очень дорого. Однако в этом случае неясно, почему на третьей строчке расположилась Россия, из которой до Швеции буквально рукой подать (у нас заветный набор стоит 4,8 тыс. долл.).

Индекс счастья

Концепция: Высчитывание уровня реального благосостояния различных наций, исходя из трех показателей: субъективная удовлетворенность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый экологический след. Доказательство: Чтобы проанализировать, где на нашей планете живут самые счастливые люди, был выведен Международный индекс счастья (Happy Planet Index - HPI). Он был предложен в июле 2006 г. организацией New Economics Foundation (NEF). По методологии индекса, сравниваются два показателя: что государство вкладывает в граждан (природные ресурсы) и что получает на выходе (продолжительность жизни и степень удовлетворенности ею). Соответственно, чем выше значение HPI, тем меньшее количество ресурсов тратит государство для обеспечения благополучной жизни своих граждан.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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